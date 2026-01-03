Este conocido restaurante de Tomelloso esconderá ocho lingotes de oro en sus pizzas durante el día 5 y 6 de enero

El restaurante Marquinetti de Tomelloso (Ciudad Real) repetirá en 2026 su popular tradición de esconder lingotes de oro en sus pizzas con motivo del Día de Reyes.

Este año, la iniciativa repartirá ocho lingotes durante los servicios de comida y cena de los días 5 y 6 de enero, con dos premios por cada servicio.

Según ha informado el propio restaurante en nota de prensa, los lingotes se entregarán únicamente a los clientes que consuman en el local, quedando excluidos los pedidos a domicilio.

Los premios se ocultan en ocho pizzas seleccionadas de forma totalmente aleatoria, y ni siquiera el personal sabe en qué pizzas se encuentran.

"Es una jornada muy especial para nosotros. Escondemos los premios de manera totalmente aleatoria y vivimos cada servicio con expectación hasta que alguien lo descubre", ha explicado Emi Torralba, copropietaria del restaurante junto a Jesús Marquina.

Gran trayectoria

Con más de tres décadas de trayectoria, Marquinetti es uno de los restaurantes de pizza más reconocidos a nivel nacional. Ha sido distinguido en varios campeonatos mundiales de pizza y cuenta con su propia escuela de formación de pizzeros, consolidando su prestigio dentro del sector.

La promoción se ha convertido ya en una tradición esperada cada Día de Reyes, atrayendo a clientes que esperan no solo disfrutar de la comida, sino también de la emoción de encontrar un lingote de oro entre los ingredientes de su pizza.