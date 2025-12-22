Fin a una demanda histórica: Ciudad Real y Miguelturra ya están conectadas por un puente que une a 100.000 ciudadanos

Era una de las demandas históricas más perseguidas en Ciudad Real capital y desde este lunes es una realidad. La pasarela peatonal y ciclista que une la capital provincial con la localidad de Miguelturra sobre la autovía A-43 ya es una realidad que facilitará la movilidad sostenible de unos 100.000 ciudadanos de este entorno urbano.

En la apertura de esta vía de comunicación han participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha estado acompañado del vicepresidente segundo, José Manuel Caballero; del consejero de Fomento, Nacho Hernando; de la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández y de los dos alcaldes implicados, Francisco Cañizares (Ciudad Real) y Luis Ramón Mohíno (Miguelturra), entre otras personalidades.

Durante su intervención, Page ha reivindicado que esta actuación, apoyada con fondos europeos, "no es consecuencia de ninguna lotería" sino el fruto de “mucho esfuerzo, mucho desvelo” y que sin duda “va a tener una enorme utilidad”.

En este punto, ha subrayado el papel protagonista de la exalcaldesa socialista de Ciudad Real, Pilar Zamora o del consejero de Fomento, Nacho Hernando, piezas esenciales para la ejecución de un proyecto que ha ascendido a 7,5 millones de euros.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha reivindicado la "gran oportunidad" que supone esta infraestructura para "seguir estrechando lazos entre dos localidades que son parte del motor de una provincia que crece y lo hace principalmente alrededor de la capital y de las localidades de su entorno”.

Un momento de la inauguración.

"Hoy es un día feliz para Ciudad Real y Miguelturra, que, seguro que los vecinos de ambas localidades lo celebrarán durante mucho tiempo, como lo hemos hecho siempre, compartiendo nuestras tradiciones y fiestas, lugares de ocio y de trabajo, compartiendo familia, relaciones deportivas, empresariales, relaciones de vida que hemos conseguido hacer a través de un puente mucho más fuertes e importantes”, ha concluido Cañizares.

Centro tecnológico de Tomelloso

Mientras, Page ha aprovechado su intervención para anunciar varias decisiones de su Gobierno con una consecuencia directa en la provincia de Ciudad Real.

La primera de ellas en la concesión de 6 millones de euros para la puesta en marcha del Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha en Tomelloso, un proyecto “muy esperado y añorado” en este municipio.

Esta medida se aprobará en Consejo de Gobierno de este martes donde también se dará luz verde a la inversión de 2 millones de euros para la puesta en marcha de una oficina de empleo en Manzanares y 14 millones más para Formación Profesional y del empleo en el ámbito de las empresas que permitirán formar a unas 600 personas en "sectores estratégicos" para la región.