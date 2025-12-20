El nuevo pabellón de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) ya es una realidad: estará listo en julio de 2026

Firma el contrato de la construcción del pabellón. Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava

El alcalde de Pozuelo de Calatrava, David Triguero, firmó este viernes el contrato para la ejecución de la primera fase del nuevo pabellón deportivo municipal con la empresa adjudicataria, Proimancha Ingeniería y Construcción S.L.

La inversión total asciende a 798.070,02 euros desglosados en 659.562,00 euros de adjudicación y 138.508,02 euros en concepto de IVA.

"Estamos ante una inversión histórica para Pozuelo de Calatrava, una apuesta clara por el deporte, la salud y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", señaló el regidor tras la firma del contrato.

El inicio efectivo de las obras está previsto para la semana del 12 al 16 de enero. A partir de ese momento, el plazo de ejecución será de seis meses, por lo que, si se cumplen los plazos previstos, la obra estará finalizada durante el mes de julio.

"Nuestro objetivo es que este nuevo pabellón esté plenamente operativo para el comienzo de la temporada deportiva 2025/26", explicó Triguero.

El nuevo pabellón deportivo se levantará junto al actual pabellón municipal Las Espartanas con el fin de ampliar las instalaciones existentes. Una infraestructura que acogerá también la celebración de eventos deportivos como la Spartan Handball Cup.

"Contábamos con solo un pabellón cubierto para los más de 500 niños y niñas inscritos de las 50 escuelas deportivas, la ampliación era ya una necesidad", subrayó.

El contrato incorpora, además, condiciones especiales de carácter social, orientadas a favorecer la creación de empleo local y la promoción de la formación profesional durante la ejecución de las obras. Estas cláusulas prestan especial atención a colectivos como jóvenes desempleados, mujeres y personas en situación de paro de larga duración.

“Queremos que esta obra no solo deje un legado en forma de instalaciones deportivas, sino también un impacto positivo en el empleo y en la cohesión social de nuestro municipio”, ha añadido el alcalde.