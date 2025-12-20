Ciudad Real recibirá la mayor subvención europea de su historia de los EDIL: permitirá invertir más de 14 millones

Montaje con una vista aérea de Ciudad Real y la cifra de fondos europeos concedida a la ciudad.

El Ayuntamiento de Ciudad Real recibirá la mayor subvención de fondos europeos de su historia tras la resolución definitiva de la convocatoria de los Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 2021-2027.

La conclusión emitida por la Dirección General de Fondos Europeos otorga al consistorio ciudadrealeño 12.156.122 euros, con una tasa de cofinanciación del 85%, lo que permitirá movilizar una inversión total de 14.301.320 euros para el desarrollo de proyectos estratégicos en la ciudad.

De esta forma, Ciudad Real se consolida como una de las capitales de provincia que mejor posicionamiento ha logrado en el acceso a fondos europeos en Castilla-La Mancha y España.

"Estos fondos europeos nos van a permitir acelerar la transformación de la ciudad y mejorar de forma directa la calidad de vida de nuestros vecinos", ha celebrado el alcalde, Francisco Cañizares, que ha agradecido la implicación de los equipos técnicos municipales, del IMPEFE y de todos los servicios que han participado en la elaboración del plan.

De todo el territorio nacional se presentaron 379 solicitudes, de las cuales 242 han resultado seleccionadas y el resto descartadas. Toledo es una de esas pocas ciudades que se han quedado fuera y no recibirá un solo euro de los fondos EDIL, tal y como ha ratificado el Gobierno de España este viernes.

Cabe precisar que Ciudad Real se sitúa dentro del grupo de municipios catalogados como "Ciudad Grande" junto a Albacete, Guadalajara y Talavera de la Reina.

La financiación FEDER permitirá al Ayuntamiento de Ciudad Real desarrollar un conjunto de proyectos transformadores como la regeneración integral de zonas desfavorecidas como el barrio de La Granja o San Antón (El Perchel) o acometer diferentes obras de eficiencia energética así como la digitalización de servicios.