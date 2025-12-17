El Consorcio RSU de Ciudad Real se reúne con 80 municipios para explicar la recogida selectiva de biorresiduos

El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Ciudad Real ha mantenido reuniones con 80 municipios para explicar el proceso de implantación de la recogida selectiva de biorresiduos, tanto a través del contenedor marrón como del compostaje comunitario. De esta manera RSU continúa avanzando en su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular.

Siete reuniones comarcales en diferentes zonas de la provincia han sido dirigidas por el departamento técnico del Consorcio RSU de Ciudad Real, encabezadas por el gerente, José Manuel Labrador, y el director del área técnica, Ignacio Aguilar.

El gerente del Consorcio RSU de Ciudad Real, José Manuel Labrador, afirma que estas iniciativas “no solo nos sirven para cumplir las obligaciones que establece la Ley de Residuos y no son solo nuevos sistemas de gestión de residuos: son oportunidades para construir un modelo más sostenible, cercano y responsable, que beneficia a nuestros municipios y al medioambiente”.

Dada la importancia, en algunas de estas reuniones también han participado el presidente de RSU, Carlos Villajos, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, quienes coincidieron en la importancia de celebrar estas reuniones comarcales para dar a conocer la implantación de esta nueva recogida de residuos que permite avanzar a nuestra provincia hacia un futuro más responsable y respetuoso con el medioambiente.

La recogida selectiva mediante el contenedor marrón comenzará en casi cuarenta municipios, aquellos de mayor población entre los pueblos consorciados. Para garantizar una implantación progresiva y organizada, el Consorcio ha celebrado reuniones comarcales en Santa Cruz de Mudela, Bolaños de Calatrava y Miguelturra, donde se ha explicado a los ayuntamientos de cada comarca el funcionamiento del nuevo sistema y sus beneficios. Esta fase inicial estará en marcha antes de marzo de 2026.

Paralelamente, se iniciará la implantación del compostaje comunitario en 43 municipios, tras reuniones comarcales en Agudo, Corral de Calatrava, Brazatortas y Montiel. Esta iniciativa permitirá a los vecinos transformar los restos orgánicos generados en casa en un recurso valioso para la tierra, fomentando la participación ciudadana y el cuidado del entorno local.

Ambas acciones tienen asociadas una potente campaña de comunicación e información que va a permitir instalar stands informativos en mercadillos, campañas de sensibilización en colectivos y asociaciones, divulgación de vídeos y otros materiales, buzoneo de folletos informativos e impactos en los medios de comunicación.

Con estas medidas, el Consorcio de RSU de Ciudad Real refuerza su estrategia de mejora de la gestión de residuos para reducir el impacto ambiental y acercar a la ciudadanía a un modelo de economía circular, cumpliendo además con los objetivos de reciclaje y sostenibilidad marcados por la normativa vigente.