Afammer refuerza el liderazgo femenino con los Premios Compromiso con la Igualdad entregados en Ciudad Real

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) ha celebrado este miércoles en Ciudad Real la VI Gala de los Premios Compromiso con la Igualdad en el Desarrollo Rural, una cita que se ha consolidado como referente nacional en la defensa de la igualdad de oportunidades, el liderazgo femenino y el desarrollo sostenible de los territorios rurales.

El acto ha sido inaugurado por la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, junto a la delegada provincial de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Manuela Nieto-Márquez; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde; y el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño.

Durante su intervención, Quintanilla ha subrayado que estos premios “ponen de manifiesto que hoy hay talento femenino en el medio rural y que la igualdad real de oportunidades es posible cuando se crean condiciones para el empleo, el emprendimiento y el liderazgo de las mujeres”.

Ha dicho que Afammer lleva más de cuarenta años trabajando para que las mujeres rurales sean protagonistas del desarrollo económico y social de los pueblos.

Premiadas

En la categoría Mujer Comprometida en el Futuro Rural, el jurado reconoció a Manuela Escudero Martín, fundadora de la empresa familiar Escumar Moda S.A. y responsable de la marca Marae, con más de 45 años de trayectoria dedicada a la fabricación artesanal de prendas de pura lana merina desde Coreses, en la provincia de Zamora.

El premio a la Difusión de la Igualdad Ligada al Desarrollo Rural ha recaído en el programa Cos pés na terra, de Filmax Producción S.A., emitido desde hace más de una década en la Televisión de Galicia.

El reconocimiento en la categoría Mujeres que Emprenden en Rural fue para Paula Fernández Hernández, emprendedora de la provincia de León y responsable del Complejo Turístico Aitalas – Lago Sahechores, por un proyecto vinculado al turismo rural y a la dinamización económica del territorio.

La gala ha concluido con un homenaje a Miguela Aranzabe, presidenta de Afammer-Puertollano, en reconocimiento a décadas de compromiso con la asociación y con la defensa de la igualdad de las mujeres rurales.