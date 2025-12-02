La Diputación de Ciudad Real eleva su presupuesto a 174 millones para reforzar servicios y frenar la despoblación

Presentación del Presupuesto para 2026 de la Diputación de Ciudad Real. Diputación Ciudad Real

La Diputación de Ciudad Real ha presentado este martes su presupuesto para 2026, que asciende a 174 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la institución y un incremento del 5,45 % respecto al año anterior.

El documento, diseñado con un marcado carácter social, busca reforzar la atención a los municipios, especialmente a los más pequeños, y contribuir a frenar la despoblación.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y el vicepresidente de Hacienda, Adrián Fernández, han defendido estas cuentas como "necesarias, reales y equilibradas", subrayando que son las más sociales elaboradas hasta ahora por el actual equipo de Gobierno, conformado por PP y Vox.

Acto de presentación del Presupuesto 2026 de la Diputación de Ciudad Real. Diputación Ciudad Real

Las partidas vinculadas a atención social y colectivos vulnerables alcanzan 8,2 millones, un 38 % más que en 2025, incluyendo 2 millones adicionales respecto al año pasado.

Apoyo directo

En cuanto al apoyo directo a los ayuntamientos, los municipios recibirán 41 millones de euros, seis millones más que en 2025, contemplando partidas para el SCIS y el RSU.

Fernández ha defendido que estas cifras desmontan acusaciones de recortes y han sido fundamentales para sostener los servicios en muchos pueblos que dependen en gran medida de estas transferencias.

El presupuesto incluye 35 millones de euros para personal, con un incremento salarial del 4 % para los empleados públicos.

Los gastos corrientes alcanzan 24,1 millones, incluyendo acciones como Fenavin, programas de liderazgo femenino, el Día de la Provincia, el Geoparque Volcanes del Campo de Calatrava y la adhesión a los Centros de Innovación Territorial.

Presupuesto ambicioso

Además, se reservan fondos para el futuro Museo de la Caza y la Naturaleza (Mucana) y se incrementa la inversión en tauromaquia, clubes deportivos y entidades cinegéticas.

Valverde ha calificado estas cuentas como "el presupuesto más alto y ambicioso" de la historia de la Diputación, con un enfoque orientado a combatir la despoblación y a fortalecer la provincia a través de turismo, cultura, empleo, nuevas tecnologías y seguridad.

Deuda cero

El presidente ha resaltado la modernización interna de la institución mediante un nuevo reglamento de prestación de servicios y refuerzo de la estructura administrativa.

También ha destacado que la Diputación afronta 2026 con deuda cero y un remanente elevado, lo que permitirá implementar y reforzar las cuentas a lo largo del año.

Aunque el Gobierno provincial está conformado por PP y Vox, las diputadas de Vox María Jesús Pelayo y Patricia Saldaña no asistieron a la presentación, lo que genera dudas sobre su apoyo en el pleno del 12 de diciembre.

Valverde confía en que respalden el presupuesto, recordando que se ha elaborado de manera conjunta y atendiendo todas sus peticiones.