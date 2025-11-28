La Lotería Nacional alegra Alcázar de San Juan con parte del primer premio de su sorteo: 300.000 euros de dotación

Administración de Loterías. El Quijote de Oro. Loterías y Apuestas del Estado

Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, correspondiente al número 28201, ha sido consignado en la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El número premiado, dotado con 300.000 euros al número, se ha vendido en la administración situada en el centro comercial Carrefour, en la carretera de Herencia.

Además de en Alcázar de San Juan, el primer premio también fue consignado en Úbeda (Jaén), Alcobendas (Madrid) y Lorca (Murcia).

El segundo premio, dotado con 60.000 euros al número, correspondió al 10644, mientras que los reintegros recayeron en los números 1,5 y 8.