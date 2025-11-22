Miguel Ángel Ruiz, elegido nuevo presidente del PP de Puertollano por "aclamación" de los suyos

El actual alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha sido elegido este sábado por "aclamación" nuevo presidente del Partido Popular en la ciudad en un congreso que ha reunido a simpatizantes y representantes provinciales y regionales como Miguel Ángel Valverde o el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Ruiz ha agradecido "la confianza y el respaldo" que ha recibido de sus compañeros y ha expresado su gratitud a quienes con "su trabajo y esfuerzo han permitido que hoy el PP gobierne en Puertollano" tras 44 años de ejecutivos socialistas.

El regidor nuevo líder 'popular' a nivel local se ha fijado como propósito ganar las próximas elecciones, esta vez con mayoría absoluta.

Congreso del PP en Puertollano celebrado este sábado. PP Ciudad Real

Asimismo, ha hecho un repaso pormenorizado de sus 28 meses como alcalde de Puertollano destacando las obras del Paseo del Bosque, la rebaja del IBI, la eliminación del impuesto de plusvalía y la reducción en un 83% de la deuda del consistorio.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde, ha destacado lo "buena persona" que es Miguel Ángel Ruiz, impresión que se llevó nada más conocerlo.

Ha puesto en valor lo que Ruiz está haciendo en Puertollano. "Es un ejemplo para toda la provincia y un ejemplo de lo que será un gobierno de Paco Núñez en la Junta y de Feijóo en España".

Ha finalizado subrayando el cariño que le muestran sus vecinos a Miguel Ángel Ruiz, "por su trabajo, su esfuerzo, por tratar a todo el mundo con respeto y atender cualquier necesidad".