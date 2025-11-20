'Manchavino', la celebración de Socuéllamos que aspira a ser Fiesta de Interés Turístico Regional

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Socuéllamos, Alba López, ha anunciado que ya se ha completado el expediente con el que el Consistorio solicitará a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la declaración de 'Manchavino' como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Tras un proceso técnico "complejo y exhaustivo", el documento será elevado al pleno municipal de noviembre y, una vez aprobado, se remitirá al Gobierno autonómico para su valoración definitiva.

López ha explicado que el expediente "no es un simple dossier", sino una recopilación detallada sobre la historia, evolución e impacto de Manchavino desde su creación en 2001, una celebración que se desarrolla en paralelo a la Fiesta de la Vendimia y a los actos en honor a la patrona, Nuestra Señora de Loreto.

Todo ello, según ha señalado, convierte el evento "en una de las celebraciones más potentes, singulares y destacadas de la región".

Elementos más relevantes de la festividad

Entre los elementos más relevantes incluidos en la solicitud, la responsable municipal ha subrayado el éxito del Patio del Vino, que en su última edición contó con la participación del 100 % de las bodegas locales y varias destilerías.

A ello se le suman concursos populares, actividades culturales y juveniles, una notable repercusión turística y los actos religiosos vinculados a la Patrona, además de la histórica relación del municipio con el Ejército del Aire.

Múltiples singularidades

La concejala también ha puesto en valor "las múltiples singularidades" que diferencian Manchavino de otras fiestas de la vendimia manchega, así como la importancia de recursos como el Museo Torre del Vino, que refuerza el carácter enoturístico de la localidad.

Finalmente, López ha agradecido el trabajo del personal de la Concejalía de Turismo, de la Asociación de Historia de la Villa de Socuéllamos y del exalcalde Sebastián García, impulsor de esta celebración en 2001, "cuyo legado continúa situando a Socuéllamos como referencia en la cultura del vino".