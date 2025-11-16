La reparación de la CM-3115 cortará martes y miércoles la circulación entre Argamasilla de Alba y Ruidera

La carretera autonómica CM-3115 que une los municipios de Argamasilla de Alba y Ruidera, en la provincia de Ciudad Real, se cerrará al tráfico desde el martes 18 hasta el miércoles 19 por la tarde debido a unas obras puntuales de mejora que se llevarán a cabo.

La Consejería de Fomento realizará actuaciones en esta vía consistentes en la construcción de nueva obra de drenaje transversal y ampliación de la cuneta entre los puntos kilométricos 27,340 y 27,610.

Para realizar esta actuación se prevé realizar el corte total de la carretera en el km 27,440, quedando por tanto cerrado al tráfico el tramo de la carretera CM-3115 comprendido entre el kilómetro 3 (intersección con la CM-3109) y el kilómetro 30 (intersección con la N-430 en Ruidera).

El desvío alternativo del tramo cerrado al tráfico se señalizará por las carreteras CM-3109 (Argamasilla de Alba - La Solana) y la carretera N-430 (La Solana - Alhambra - Ruidera).

El corte ha sido autorizado por la Dirección General de Carreteras: comenzará el martes 18 de noviembre a las 7:00 horas y finalizará el miércoles 19 de noviembre a las 18:00 horas.

Durante las horas en las que la vía permanezca cerrada se permitirá, en la medida de lo posible, el acceso a las fincas agrícolas y propiedades colindantes con el tramo de la carretera cortado.