Ciudad Real celebra los 175 años de su Policía Local: "Es uno de los cuerpos más antiguos de la región"

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha conmemorado este viernes el 175 aniversario de la creación de la Policía Local en un acto institucional que ha contado con la presencia de representantes municipales, autoridades civiles y militares para poner en valor "el compromiso del cuerpo".

Una ceremonia en la que se han entregado condecoraciones y reconocimientos al personal a trabajadores municipales que colaboran estrechamente con la Policía Local.

Entre las distinciones concedidas se han incluido medallas a la constancia, felicitaciones públicas y homenajes a servicios del Ayuntamiento como Movilidad, Medio Ambiente, el Patronato Municipal de Deportes y Protección Civil.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha destacado la importancia del aniversario ya que "175 años en cualquier institución no son poca cosa". "El desarrollo de la ciudad no se entendería sin la entrega de los hombres y mujeres que han contribuido a hacer de Ciudad Real un lugar seguro, amable y con vida en sus calles", ha afirmado.

Asimismo, ha agradecido la labor de las familias de los agentes, "parte esencial de un servicio que exige dedicación permanente". Y ha reconocido el trabajo del superintendente jefe Fernando Díaz Rolando, "un referente nacional en el ámbito policial".

Uno de los cuerpos más antiguos

El cuerpo fue creado el 7 de enero de 1850, bajo la denominación de Guardia Municipal. Desde entonces no ha existido discontinuidad en el servicio, lo que convierte a la Policía Local de Ciudad Real en uno de los cuerpos municipales más antiguos de Castilla-La Mancha.

"Mantener una trayectoria ininterrumpida de servicio público durante más de siglo y medio es motivo de orgullo", ha expresado Díaz Rolando.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja en un modelo de Policía de proximidad que acerque aún más el cuerpo a los barrios de la ciudad, mediante la asignación estable de agentes por zonas, con el objetivo de "reforzar la cercanía y la atención personalizada a la ciudadanía".