Ciudad Real se convierte en la "capital europea de las personas mayores" con el XXX Congreso de la ESU

Ciudad Real se ha convertido en la "capital europea de los mayores" con la celebración del XXX Congreso de la Unión Europea de Mayores (ESU), un encuentro que reúne en estos días a representantes de todo el continente.

El encuentro ha sido inaugurado este jueves por la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, y busca debatir sobre los retos del envejecimiento, la soledad no deseada, la inteligencia artificial y el papel de los mayores en la sociedad del futuro. Será clausurado este viernes por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

La vicepresidenta de la ESU, Carmen Quintanilla, ha expresado su orgullo por haber logrado que "Ciudad Real se convierta en la "ciudad europea de los mayores", destacando que ha sido "fruto del esfuerzo de 30 años de distintas generaciones que han puesto en valor en la Europa comunitaria el papel fundamental de los mayores".

"Este congreso pretende alzar la voz de los mayores, reivindicando que la sabiduría no se archiva, que la edad no tiene límite y que los mayores son presente y futuro de Europa", ha afirmado.

Fúnez pide compromiso con el sistema de pensiones

Por su parte, Carmen Fúnez ha defendido el compromiso del partido con la sostenibilidad del sistema público de pensiones y el refuerzo de la dependencia como "cuarto pilar del Estado del Bienestar".

"Las cuestiones que afectan a los mayores forman parte de la agenda política del Partido Popular, que no son una prioridad del futuro, sino del presente. España se enfrenta a un importante reto demográfico, ya que dentro de diez años habrá más de 15 millones de personas mayores de 65 años. Esto exige preparar al país con políticas y reformas que garanticen la atención, los servicios y la calidad de vida de quienes más lo necesitan", ha afirmado.

Por ello, Fúnez cree que el sistema de dependencia debe consolidarse "no solo desde el punto de vista económico, sino también desde la prestación de servicios". Y ha apostado por "acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores" y evitar que la digitalización se convierta en una barrera de exclusión.

Por último, se ha referido al informe de la Fundación FOESSA, publicado por Cáritas, que sitúa a España como el país con mayor tasa de exclusión social de la Unión Europea, con 4,3 millones de españoles en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión. "Estos datos son inadmisibles e inasumibles para un país europeo. España ha pasado de ser una nación con una clase media fuerte a un país con una clase media más pobre y que paga más impuestos", ha lamentado.

Valverde y la contribución de los mayores

De su lado, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha puesto en valor la importancia del foro "porque no se habla solo de política, sino de realidades duras que preocupan a los ciudadanos".

Por ello, ha dado las gracias a la ESU y al Partido Popular Europeo, porque "la edad ya no marca etapas, sino que refleja la capacidad activa y la contribución de las personas mayores a la sociedad".

Asimismo, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha celebrado que la capital acoja "uno de los eventos más importantes del partido más importante de Europa en materia de mayores". "Es un orgullo que la declaración política que surja de este congreso lleve el nombre de Ciudad Real y marque la hoja de ruta del Partido Popular Europeo en los próximos años", ha afirmado.

Por último, el secretario general de la ESU, Patrick Penninckx, ha abogado por "integrar la edad en la sociedad" y a diseñar "políticas intergeneracionales, no exclusivas para mayores, sino que unan a todas las generaciones europeas en un mismo proyecto de convivencia y bienestar".