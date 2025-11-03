Ciudad Real renovará la red de tuberías que colapsó y terminó inundando varias calles de la capital

La Junta de Gobierno Local de Ciudad Real ha aprobado el expediente para la renovación de la red de abastecimiento de agua en la avenida del Ferrocarril, concretamente entre la carretera de Puertollano y al avenida Tablas de Daimiel.

Se trata de la zona en la que hace unos días se produjeron varios reventones que provocaron inundaciones en la vía pública.

La actuación contará con un presupuesto superior a 400.000 euros, con cargo a la subvención de obras de la Diputación provincial, y permitirá la renovación de 587 metros de las actuales tuberías de fibrocemento que pasarán a ser de fundición dúctil, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El portavoz del equipo de gobierno, Guillermo Arroyo, ha explicado que la obra contará con un plazo de ejecución de tres meses y se sumará a las actuaciones que ya se han completado en esta misma materia, como las acometidas en calles como Madrilas, Méjico, Grecia, Portugal, Noruega, Antonio Blázquez, Cañas y José María de la Fuente, entre otras: “este es un tema capital para nuestra ciudad”, ha afirmado.

De igual forma, y también con cargo a la subvención de la institución provincial, se ha aprobado el proyecto del Plan de Obras municipales que contempla la renovación del firme en 26 calles de la ciudad (Azucena, Paz, Olivo, Antonio Eanes, Avenida Tablas de Daimiel, entre otras). Contará con un presupuesto de medio millón de euros.

Y también en materia de obras, la Junta de Gobierno le ha dado el visto bueno al último de los proyectos CRATER (Ciudad Real Activa: Territorio, Ecosistemas y Resiliencia): “Acupuntura verde en Barrios”, adjudicado a Proimancha Ingeniería y Construcción por importe de 200.000 euros.

Condena de la agresión registrada este fin de semana

En su comparecencia, Guillermo Arroyo ha condenado la agresión con arma blanca registrada este fin de semana en las inmediaciones de una casa ocupada en el entorno del Parque Gasset. El portavoz municipal asegura que este no es un hecho aislado, sino el resultado de un problema con las ocupaciones “que ya venimos denunciando desde hace tiempo” por un marco legal que “ampara y facilita la ocupación ilegal de viviendas generando inseguridad y conflictos vecinales”.

Arroyo demanda una respuesta firme por parte del Gobierno de España y de la Subdelegación, que “tienen algo que decir” a este respecto puesto que “han impulsado medidas que lejos de proteger a los propietarios y vecinos, favorecen a quienes las ocupan ilegalmente”.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real han avanzado “no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir denunciando públicamente la situación” y reclamando los cambios legislativos necesarios.

El portavoz anuncia que el consistorio seguirá colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad “para que puedan intervenir con la mayor eficacia posible” a pesar de que “la ley actual les ata las manos”.