El exmilitante de Vox Regino Pérez tomará posesión como concejal no adscrito en Ciudad Real: el partido perderá un edil

El siguiente en las listas con las que Vox concurrió a las elecciones de Ciudad Real en 2023, Regino Pérez, será el sustituto de Luis Alberto Marín, que presentó su dimisión como concejal del Ayuntamiento hace unas semanas.

Pérez tomará posesión de su acta de concejal en el pleno de este jueves como concejal no adscrito, ya que se desvinculó del partido por desavenencias internas. De esta forma, Vox pasará de tener cuatro a tres concejales en el Consistorio.

De esta forma, Vox tendrá menos representación en el Ayuntamiento de Ciudad Real, donde ejerce oposición junto al PSOE y Ciudadanos después de que el partido rompiese con el PP el acuerdo de Gobierno.

El PP seguirá gobernando con 11 concejales y podría alcanzar la mayoría absoluta de 13 votos si logra el apoyo de Ciudadanos y del nuevo concejal.

Vox denuncia "transfuguismo"

Por su parte, el portavoz de Vox, Ricardo Chamorro, ha denunciado la "colaboración del PP con el transfuguismo en Ciudad Real". "Es una maniobra inmoral, contraria al reglamento y un fraude político a los votantes. Los ciudadrealeños votaron una candidatura de Vox compuesta por cuatro concejales electos. Ese fue el mandato claro de las urnas", ha expresado, a la vez que ha indicado que Pérez se ha reunido en varias ocasiones con el PP.

Además, ha recordado que el artículo 21 del Reglamento Orgánico del Pleno (ROPAG) establece que los concejales sustitutos deben integrarse en el grupo por el que fueron elegidos. "Cualquier alteración debe comunicarse al pleno. El PP ha quebrado esa norma y ha degradado la vida institucional", ha afirmado.