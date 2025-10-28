Pintadas en el centro cultural 'La Siembra' en Ciudad Real.

Pintadas en el centro cultural 'La Siembra' en Ciudad Real.

Ciudad Real

Denuncian pintadas neonazis y vandalización en un centro social de Ciudad Real: "Viva Vito Quiles"

Se trata del segundo ataque de este tipo que sufre la sede de la asociación Pueblo Manchego en menos de un año.

Más información: Vandalizan un centro social de Ciudad Real con pintadas nazis: "Rojos no"

Publicada

La asociación 'Pueblo Manchego' ha denunciado un nuevo ataque de vandalismo "neonazi" a su sede en Ciudad Real, el centro cultural 'La Siembra'.

Concretamente, los autores del ataque han llevado a cabo pintadas en los cristales con las inscripciones "Viva Vito Quiles" y "Rojos maricones" acompañados de símbolos nazis como esvásticas, han arrancado los faroles de la fachada y han robado las cámaras de vigilancia.

Desde Pueblo Manchego recuerdan que en menos de un año es el segundo ataque de estas características que sufren -el otro se produjo en febrero-, a lo que suman "un asalto por parte de varias patrullas de policía local y miles de euros en multas por la Ley Mordaza", sin que ninguna de estas últimas haya tenido que ver con ruidos.

Centro social 'La Siembra' de Ciudad Real vandalizado con pintadas nazis.

Una situación a la que también unen incluso "ataques físicos" a los miembros del colectivo por parte de "escuadrones nazi-fascistas".

"La Asociación del Pueblo Manchego es acosada y atacada en un claro intento de acabar con la organización popular y los colectivos sociales más activos y reivindicativos de la ciudad y la provincia que allí se reúnen", lamentan.

Por ello, avisan que "no vamos a permitir que ni el Ayuntamiento del Partido Popular ni los fascistas, a su servicio, cesen nuestra actividad" al tiempo que denuncian que "sus asociaciones afines, cofradías o medios de comunicación, como es el caso del ultra de extrema derecha Vito Quiles, reciben cientos de miles de euros en subvenciones de la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento".