Denuncian pintadas neonazis y vandalización en un centro social de Ciudad Real: "Viva Vito Quiles"

La asociación 'Pueblo Manchego' ha denunciado un nuevo ataque de vandalismo "neonazi" a su sede en Ciudad Real, el centro cultural 'La Siembra'.

Concretamente, los autores del ataque han llevado a cabo pintadas en los cristales con las inscripciones "Viva Vito Quiles" y "Rojos maricones" acompañados de símbolos nazis como esvásticas, han arrancado los faroles de la fachada y han robado las cámaras de vigilancia.

Desde Pueblo Manchego recuerdan que en menos de un año es el segundo ataque de estas características que sufren -el otro se produjo en febrero-, a lo que suman "un asalto por parte de varias patrullas de policía local y miles de euros en multas por la Ley Mordaza", sin que ninguna de estas últimas haya tenido que ver con ruidos.

Una situación a la que también unen incluso "ataques físicos" a los miembros del colectivo por parte de "escuadrones nazi-fascistas".

"La Asociación del Pueblo Manchego es acosada y atacada en un claro intento de acabar con la organización popular y los colectivos sociales más activos y reivindicativos de la ciudad y la provincia que allí se reúnen", lamentan.

Por ello, avisan que "no vamos a permitir que ni el Ayuntamiento del Partido Popular ni los fascistas, a su servicio, cesen nuestra actividad" al tiempo que denuncian que "sus asociaciones afines, cofradías o medios de comunicación, como es el caso del ultra de extrema derecha Vito Quiles, reciben cientos de miles de euros en subvenciones de la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento".