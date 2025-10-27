El Ayuntamiento de Ciudad Real califica de "torpes" las declaraciones de Caballero sobre el "vicealcalde" Page

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, ha afeado las "torpes" declaraciones hechas el pasado viernes por el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, en las que aseguraba que Page "actúa de vicealcalde" de la ciudad por la cantidad de inversiones puestas en marcha en la ciudad; al tiempo que ha pedido al Ejecutivo regional que desvele la nueva ubicación del Centro de Salud I, situado actualmente en el barrio de Pío XII

Durante una rueda de prensa en la que ha sido cuestionado por las afirmaciones de Caballero, el portavoz municipal ha opinado que "un vicepresidente no puede degradar al presidente de Castilla-La Mancha para que sea vicealcalde de un municipio".

En este sentido ha reflexionado que los vecinos de Ciudad Real "no quieren un vicealcalde, sino un verdadero presidente de la Junta que traiga inversiones e infraestructuras" para la ciudad como "la autovía con Toledo o la implantación de nuevas empresas como ocurre en otras ciudades de la región".

Sobre el futuro del Centro de Salud de Pío XII, ha recordado que en septiembre de 2022 se firmó un protocolo que recoge la reordenación del antiguo hospital de Alarcos a través de su demolición y transformación en un "pulmón verde" que también contempla un nuevo centro de salud.

Arroyo ha precisado que en junio de este año el presidente Page anunció que el Centro de Salud I se trasladaría a la calle Postas e incluso adelantó que llevaría el nombre de Manuel Marín, mientras que el pasado viernes el vicepresidente segundo "dejó entrever que esta decisión todavía no está tomada".

"Lo que está haciendo el vicepresidente es desmentir a Page", ha asegurado el portavoz, quien ha lamentado que "no se haya hecho nada más allá de mentir a los vecinos".