Pelayo impulsa el 'Legado Quijote' para trazar el "camino hacia el futuro" de los pueblos cervantinos

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) acogió este jueves uno de los actos "más simbólicos y emocionantes" del proyecto Legado Quijote, una iniciativa cultural impulsada por la Diputación Provincial de Ciudad Real a través del Área de Impulso Sociocultural y Turístico. El evento congregó en la Casa del Hidalgo a representantes institucionales, culturales y sociales para rendir tributo a las asociaciones cervantinas de La Mancha y a los emisarios del proyecto.

La vicepresidenta primera de la Diputación, María Jesús Pelayo, presidió el acto y destacó el carácter unificador y la vocación de permanencia de la iniciativa. “Legado Quijote es mucho más que un proyecto cultural; es una manera de entender quiénes somos y hacia dónde vamos. A través de la palabra de Cervantes y del espíritu del Quijote queremos unir a los pueblos de nuestra provincia, reivindicar su identidad y mirar al futuro con orgullo.”

Junto a Pelayo, asistieron el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, y las concejalas de Cultura de Argamasilla de Alba y Alcázar de San Juan, María José Díaz y Cristina Perea, respectivamente, además de los diputados provinciales Patricia Saldaña, Benjamín de Sebastián, Carlos Villajos, Noelia Serrano y Mariano Ucendo.

Foto de familia de los homenajeados.

"Guardianes del alma de La Mancha"

Durante su intervención, Pelayo subrayó el papel fundamental de las asociaciones cervantinas como “verdaderos guardianes de la cultura popular y del alma de La Mancha”. La vicepresidenta recordó con especial emoción la figura de Lola Madrid, “madre de los Hidalgos Amigos de los Molinos y símbolo de la lucha y la entrega de Campo de Criptana”.

El homenaje se extendió a Pilar Serrano de Menchén, presidenta de los Académicos de la Argamasilla, a quien reconoció “por su incansable labor y su ejemplo como mujer manchega comprometida con la cultura”, y a la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, a la que calificó como “orgullo de la ciudad anfitriona y referente de la investigación cervantina en España”.

Las entidades homenajeadas fueron los Hidalgos Amigos de los Molinos (Campo de Criptana); los Académicos de la Argamasilla (Argamasilla de Alba); y la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan.

Además, fueron distinguidos los emisarios Legado Quijote, Manuel José Carpintero Manzanares y Rafael Ubaldo Gosálvez Rey, por su "contribución a la difusión cultural y científica del espíritu cervantino".

La ceremonia, conducida por la periodista Laura Izquierdo (Castilla-La Mancha Media), combinó la solemnidad institucional con el acompañamiento musical de la soprano Alicia Hervás, quien interpretó El Sueño Imposible, del musical El Hombre de la Mancha, convertido ya en el "himno simbólico" del proyecto.

Un proyecto cultural con miras al futuro

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Cristina Perea, inauguró el acto resaltando el orgullo de la ciudad por servir de anfitriona a este encuentro de los pueblos cervantinos.

Finalmente, la vicepresidenta María Jesús Pelayo recalcó que este homenaje se enmarca en un proyecto más amplio, cuya meta es convertirse en el "eje cultural y territorial" de la provincia de Ciudad Real.

“Hoy rendimos homenaje a quienes mantienen viva la llama de Cervantes, pero también trazamos el camino hacia el futuro”, apostilló Pelayo. “Legado Quijote ha nacido para quedarse, y lo hará de la mano de nuestros pueblos, de nuestras asociaciones y de todas las personas que siguen creyendo en el poder de la cultura para transformar la sociedad.”