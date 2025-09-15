Kike, mecánico en un pueblo de Ciudad Real, lo tiene claro: "En cinco años nadie va a tener coche, solo los ricos"

El cambio de paradigma que está viviendo el mercado automovilístico, con modelos cada vez más caros, no es sinónimo de mejora de calidad. Al menos eso es lo que denuncia Kike, mecánico de Talleres Piba de Daimiel (Ciudad Real) y uno de los influencers de motor más destacados del país con más de 262.000 seguidores en redes sociales.

Este ciudadrealeño se ha hecho un hueco en el mundillo gracias a sus consejos para lograr soluciones económicas ante las averías que surgen en los automóviles y sus críticas a las principales marcas por una bajada de calidad en los componentes que cada día se atisba más generalizada.

"En cinco años solo van a tener coches los ricos". Así de tajante se ha mostrado en su última publicación, un vídeo de poco más de seis minutos en el que muestra varios ejemplos de esa caída de calidad comparando coches matriculados hace varios lustros con los más actuales.

A modo de resumen, cifra en "300.000 kilómetros" el acortamiento de la vida útil de varias de la piezas analizadas. "No las hemos reducido en 50.000, un 10 % o un 20 %, las hemos reducido un 300 %", agrega.

"¿Cómo vas a tener coche si te compras uno nuevo, te gastas más de 40.000 euros y a los cinco años tienes que empezar a echarle averías de 500 euros?", se pregunta.

Pensamiento generalizado

Una realidad que denota muy diferente a la de hace no mucho tiempo cuando "te comprabas un coche y en 15 años no te daba ningún problema, solo desgastes y mantenimiento".

Sin embargo, ahora, "tenemos averías de soporte de motor, de embrague, de dirección o de válvulas GR".

"Desgraciadamente todos los usuarios de vehículos tenéis que preparar la cartera", una reflexión con que busca, más allá de "asustar o deprimir", reflejar "una realidad" compartida por "todos los compañeros del sector".