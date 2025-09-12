Un carril de esta carretera de Ciudad Real estará cortado por obras durante ocho meses: consulta las alternativas

El carril derecho de la carretera N-420 en sentido Ciudad Real a la altura de Fuencaliente estará cortado desde el 15 de septiembre hasta el 28 de mayo por obras de estabilización de un talud.

Así lo ha avanzado la subdelegación del Gobierno en Ciudad Real en nota de prensa. Este proyecto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cuenta con un presupuesto total de 3 millones de euros y se centrará en la instalación de un muro de placas de hormigón prefabricado ancladas al suelo para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y en la ejecución de un sistema de drenaje.

El tramo afectado será el comprendido entre los kilómetros 102,2 y 102,7. El tráfico se regulará mediante semáforos y se desviará por el carril izquierdo.