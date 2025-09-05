Valverde anuncia un cambio de modelo de gestión de FENAVIN: "Hay que garantizar su fortaleza y mantener el liderazgo"

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha apuntado a la necesidad de abrir un proceso de reflexión que lleve a un cambio de modelo de gestión de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN). No obstante, ha advertido que probablemente no estará culminado de cara a la próxima edición.

Así lo ha expresado en el primer pleno ordinario tras el verano, donde ha respondido al PSOE sobre la pregunta del futuro de la feria, señalando que el objetivo es garantizar su fortaleza y mantener el liderazgo frente a la competencia creciente, como la Wine Week de Barcelona.

"FENAVIN no está exenta de amenazas que tenemos que combatir entre todos", ha indicado.

Primeros pasos

El presidente de la institución provincial ha asegurado que "ya se han mantenido reuniones con bodegas, la Cámara de Comercio, el director de todas las ediciones, Manuel Juliá, y las responsables de Impulso Económico y Promoción Económica, Sonia González y Rocío Zarco".

"La idea es avanzar hacia un modelo más ágil y profesional", ha afirmado.

Asimismo, Valverde ha invitado al PSOE a sumarse a esta reflexión "por el bien de todos".