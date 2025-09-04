Dimite de todos sus cargos el diputado de Vox en Ciudad Real, Luis Alberto Marín: "No es ningún calentón"
Ha aclarado que seguirá siendo militante de la formación de Santiago Abascal.
El diputado provincial de Vox, Luis Alberto Marín, ha confirmado este jueves que va a dimitir como vicepresidente quinto de la Diputación de Ciudad Real y que también registrará su renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real.
"No ha sido una decisión fácil, no me voy de Vox, solo dejo la política activa", ha expresado en rueda de prensa donde ha asegurado que este movimiento "no es ningún calentón".
Alberto Marín ha ligado su renuncia a una "falta de coherencia, responsabilidad y dignidad política" tras la ruptura del pacto del PP con Vox en el consistorio ciudadrealeño.
El diputado ha incidido en que no habría aceptado el cargo provincial antes de esa ruptura porque "su discurso ni puede ni debe cambiar para adaptarse al sillón que en cada momento ocupa", ha reseñado.
Además, ha puesto el foco en su vida profesional fuera de la política donde ejerce como traumatólogo. "Ha sido tremendamente difícil conciliar con todo, me quise mentir a mí mismo hasta que fui consciente del desgaste físico y psicológico y dije basta", ha manifestado Marín.
En Vox no querían su marcha
En cuanto a posibles fricciones internas en Vox, ha aclarado que seguirá siendo militante de Vox y que desde su formación no ha sido bien recibida su renuncia, ya que no querían su marcha.
En este sentido, ha querido tener un gesto de agradecimiento con sus compañeros de Vox, concejales y los diputados de los diferentes partidos. "Jamás os olvidaré", ha señalado.
Por su parte, el diputado nacional de Vox Ricardo Chamorro ha admitido su malestar aunque ha precisado que solo pueden respetar su decisión "desde el minuto uno, sin poner ninguna traba".
Posibles sustitutos
Regino Pérez e Iván Mora son los dos nombres que ha barajado Chamorro como posibles sustitutos de Marín aunque ha insistido que "ya veremos".
Preguntado por la ruptura del PP con Vox en el ayuntamiento, Chamorro ha señalado que "se quitaron competencias a los concejales de Vox de manera unilateral por parte del alcalde Cañizares", a lo que ha añadido que "hemos dicho siempre que le tendemos la mano para que haya estabilidad".