El diputado de Vox, Luis Alberto Marín, renuncia como vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real

Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real y Luis Alberto Marín durante el pleno de toma de posesión.

Luis Alberto Marín, uno de los dos diputados que Vox tiene en la Diputación de Ciudad Real, ha renunciado a su cargo como vicepresidente quinto.

El también concejal de la capital, que accedió al plenario provincial en el mes de febrero, ha abandonado sus atribuciones por motivos personales y profesionales, según informa La Tribuna de Ciudad Real.

De esta manera, Marín ha puesto fin a apenas medio año como miembro del Gobierno de la Diputación ciudadrealeña. Se da la circunstancia que su llegada a la institución también vino precedida por la renuncia de otra concejala de Vox en Ciudad Real, Milagros Calahorra, que en aquel momento ocupaba la Vicepresidencia primera. El ascenso de la otra representante de Vox en las institución, María Jesús Pelayo, a esta vacante, abrió las puertas de la Diputación a Marín.

Desde entonces, era responsable del Área de Promoción de la Identidad y Tradiciones. Entre sus competencias también figuraba la parcela de Deportes y la presidencia del Diario Lanza.

Relaciones PP-Vox

Ahora, queda por ver cómo PP y Vox, socios de gobierno en la Diputación de Ciudad Real, recalibran esta situación teniendo en cuenta las diferentes etapas por las que ha pasado la relación entre PP y Vox en la provincia desde las elecciones de 2023.

Aunque en el ente provincial se mantiene el acuerdo, en ayuntamientos como el de Ciudad Real o el de Bolaños de Calatrava, cuyo alcalde es el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Bolaños, ambas formaciones han separado sus caminos.

De hecho, el presidente del partido de Santiago Abascal en Ciudad Real, Luis Blázquez, advirtió públicamente al PP que se atuviera a las consecuencias en el órgano provincial si Valverde acogía en su gobierno local a un concejal que había abandonado Vox.