Los vecinos de Manzanares (Ciudad Real) no podrán votar en referéndum si quieren la planta de biogás

El Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) ha rechazado este viernes la celebración de un referéndum propuesto por el PP para decidir sobre la instalación de una planta de biogás en el municipio, un proyecto que ha generado un notable revuelo en la localidad. El pleno extraordinario, tras más de cuatro horas de debate, concluyó con los votos en contra del Grupo Socialista y a favor del PP y del concejal no adscrito.

El alcalde, Julián Nieva (PSOE), abrió la sesión permitiendo intervenciones "sin límites de tiempos" para "aclarar todas las dudas" en un asunto que había despertado gran expectación en Manzanares y que llenó el salón de plenos. Tanto él como el portavoz socialista, Pablo Camacho, insistieron en que al Ayuntamiento únicamente ha llegado un proyecto, ubicado a nueve kilómetros de la localidad, y que la consulta no tenía encaje jurídico.

El equipo de gobierno se apoyó en el informe de la Secretaría General del consistorio, que señalaba que la propuesta de referéndum "no debería prosperar" y que, además, generaría inseguridad a otras inversiones empresariales.

Camacho advirtió de que "abrir esa puerta" de las consultas supondría un precedente que "ahuyentaría a las empresas que quieran venir a Manzanares". "Si un proyecto empresarial cumple con la legislación y tiene autorización de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿por qué hay que hacer una consulta popular?", preguntó el portavoz socialista, que reprochó al PP haber gobernado en su día Manzanares tomando decisiones de gran calado sin recurrir nunca a este mecanismo.

El portavoz defendió además las ventajas medioambientales y económicas de la planta, que permitiría tratar el 90 % de los residuos de las industrias agroalimentarias locales, con un uso residual de purines.

Casi 40 empleos

Subrayó que el proyecto no generará malos olores, no consumirá agua —al reutilizar la contenida en los residuos— y que será "buena para las empresas locales y creará empleo". Según explicó, la iniciativa generará 15 empleos directos y 24 indirectos, todos ellos de vecinos empadronados en Manzanares.

El PP, por su parte, con su portavoz Rebeca Sánchez-Maroto, defendió la necesidad de someter a votación popular la instalación de estas plantas. Aunque aseguró no oponerse a este tipo de proyectos, cuestionó la dimensión del planteado en Manzanares y denunció la "opacidad" del equipo de gobierno.

Sánchez-Maroto dijo que, según se puede comprobar en la plataforma nevia.castillalamancha.es, hay en estudio de impacto ambiental en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dos proyectos en Manzanares de plantas de biometano que, entre ambos, tratarían cerca de 300.000 toneladas de residuos, entre ellos purines de cerdo.

Por ello, calificó de sobredimensionadas estas plantas e inconvenientes ya que necesitarán 800 toneladas de residuos al día y la circulación de numerosos camiones, con la consiguiente huella de carbono. "¿Produce la industria agroalimentaria de Manzanares 300.000 toneladas para abastecer las dos plantas?", preguntó la portavoz, que cifró en unas 25.000 toneladas anuales las vinazas generadas por las bodegas manzanareñas.

A su lado, el concejal no adscrito, José María Molina-Prados, compartió la petición de referéndum y calificó de "irrisorio el beneficio" frente a las "contraindicaciones y efectos secundarios" de este tipo de actividad.

Julián Nieva (i) y Pablo Camacho (d) durante el pleno extraordinario.

El alcalde, en la recta final de la sesión, agradeció al público y a la corporación su comportamiento general durante un debate que tuvo momentos de tensión.

Nieva aseguró que apoya la planta por responsabilidad de gobierno y por compromiso con la ciudad: "Nada negativo para esta ciudad se hará y lo que sea positivo, no dejará de hacerse".

El regidor defendió que este proyecto ofrece a Manzanares una solución para la gestión de los residuos agroalimentarios, evita inversiones millonarias en depuración y facilita la llegada de nuevas empresas.

"Si nos hubiéramos puesto de perfil para evitar la polémica nos podrían decir que por qué no traemos plantas como en Membrilla o Llanos", señaló Nieva, convencido de que esta infraestructura será "positiva para la ciudad".