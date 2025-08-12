El PSOE recupera la Alcaldía que perdió en un pueblo de Ciudad Real cuando murió el anterior alcalde

El Grupo Municipal del PSOE de Las Labores ha presentado una moción de censura contra la actual alcaldesa popular, Eva María Gil-Ortega con el objetivo de devolver la Alcaldía al proyecto socialista mayoritariamente votado en las elecciones municipales de 2023.

Esta iniciativa se produce tras la dimisión a mediados de junio de uno de los concejales no adscritos que apoyó la investidura de la alcaldesa del PP después del fallecimiento del anterior alcalde socialista, Venancio Palancas.

Con esta dimisión, el PSOE recupera la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, contando ahora con cuatro concejales sobre siete.

El portavoz socialista, Jaime Pavón, junto a otros tres ediles, ha presentado la moción en el registro municipal. Pavón ha subrayado que la moción busca "recuperar la dignidad democrática y el gobierno del municipio", ya que "así lo decidieron vecinos y vecinas" que apoyaron el proyecto socialista en 2023.

Entrada al puesto

El PSOE recuerda que el PP accedió a la Alcaldía "por oportunismo", aprovechando la situación tras la muerte de Venancio Palancas y el transfuguismo de dos concejales socialistas que pasaron a ser no adscritos y apoyaron a la edil popular.

Además, critica que el actual equipo de gobierno "no tiene un proyecto de progreso para Las Labores" y que "los pocos avances realizados corresponden a proyectos iniciados por el PSOE".

La moción será debatida en pleno a finales de agosto. Si se aprueba, el PSOE retomará los proyectos comprometidos en su proyecto electoral y el trabajo iniciado en 2023.