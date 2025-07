Daniel Rodríguez, Pandorgo 2025: "Muchos jóvenes ya se sienten orgullosos de ser manchegos"

Ciudad Real proclamará el próximo 31 de julio a su nuevo Pandorgo: Daniel Rodríguez, educador infantil, músico, mago y vecino del barrio del Perchel. Ese día, el más importante de la Pandorga, cerrará la ofrenda floral a la Virgen del Prado y pronunciará una plegaria en su honor tras vestirse con el tradicional traje de rico.

Daniel, de 42 años, encara esta responsabilidad con orgullo, emoción y muchas ganas. "Es una forma también de devolverle a Ciudad Real lo que me ha dado", ha explicado en una entrevista con EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM.

Vinculado desde hace años a las fiestas populares, su pareja fue Dulcinea en 2022, y él mismo ha participado como artista en carnavales, cabalgatas y actividades culturales para niños. "Siempre me han tratado muy bien, y esta es mi manera de agradecerlo", cuenta.

No lo esperaba. No lo buscaba. Pero cuando le confirmaron que iba a ser el Pandorgo de 2025, la emoción le desbordó. "Al principio es como un shock... Es una sorpresa, una alegría tremenda y un montón de gente que se te viene a la cabeza. Familiares que ya no están aquí entre nosotros".

Un recuerdo muy especial que también le conecta con su infancia, cuando iba con su padre de la mano al Templete del Prado, con el pañuelo de yerbas al cuello. "Veía cómo le daban ese vaso de limonada y ese puñadito de garbanzos torraos", ha rememorado.

Desde el primer momento, la Hermandad de Pandorgos lo ha arropado. "Todos me dicen lo mismo: 'Disfruta el año; disfrútalo porque esto es una vivencia inolvidable'". Le repiten que lo viva intensamente, que sea él mismo, que se deje llevar. "Me lo dicen todos los que ya han estado en mi lugar: Juan Luis (Huertas), Carlos Lillo, Magdaleno (León)… Han estado ahí desde el segundo uno".

Pero Daniel también tiene claro que quiere aprovechar este año para transmitir sus valores. "Me gustaría mucho reflejar la humildad, la amabilidad y la bondad de los manchegos", afirma. Y, sobre todo, pide algo muy concreto: más escucha, más diálogo, en una época de tanta polarización y crispación. "No pasa nada por pensar diferente. Simplemente es escuchar y dejar hablar a la gente. No tenemos que convencer a nadie, solo sentirnos libres de poder expresar una opinión".

Reivindica que las fiestas son un espacio de unión. "Ciudad Real es muy plural, pero lo que nos une a todos son nuestras tradiciones. Me gustaría que las fiestas se viviesen como un grupo, independientemente de nuestras diferencias", ha añadido.

Orgullo manchego

También se suma a la idea de que la Pandorga dé el salto y logre la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. "Es una tradición con historia, con raíz. Nace como una ofrenda a la patrona tras la cosecha. Es lo que define a esta ciudad, su carácter, su forma de ser", argumenta. Y cree que Ciudad Real tiene argumentos de sobra para conseguirlo: "Somos una ciudad trabajadora, acogedora, cómoda. Con el ambiente de un pueblo y los servicios de una capital".

Y el Pandorgo 2025 asegura feliz que se siente parte de una generación que ha recuperado el orgullo manchego. "Muchos jóvenes ya se sienten orgullosos de ser manchegos. Ese sentimiento de pertenencia está volviendo y es muy bonito. Antes queríamos irnos fuera y ahora muchos decimos: 'Aquí se está muy bien y aquí tengo todo'".

