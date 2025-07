Un proyecto de Tomelloso, premiado a nivel nacional por su ingeniosa solución para estabilizar cuevas urbanas

La propuesta "Estabilización del sistema de cuevas antrópicas urbanas" de Tomelloso (Ciudad Real) se ha alzado con el Premio Profesión en los Premios Arquitectura 2025, organizados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

El galardón, entregado este jueves en una gala celebrada en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, reconoce la aportación técnica, ética y profesional de arquitectos cuyo trabajo impacta directamente en la sociedad.

El proyecto, desarrollado por el equipo formado por José Antonio Aguado, Rubén Vellés y Álvaro Aperte, nació para dar respuesta a un problema real y urgente: estabilizar más de 2.000 cavidades subterráneas en Tomelloso, muchas de ellas deterioradas tras sufrir varios colapsos recientes.

Ante esta situación, el Ayuntamiento firmó un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para buscar una solución innovadora, asequible y sostenible.

El resultado ha sido un sistema que reinventa técnicas tradicionales, empleando pilares de geometría optimizada construidos con ladrillo macizo, hormigón de cal y áridos locales. Gracias a ello, se logra estabilizar las cuevas con bajo impacto ambiental y alta replicabilidad, transformando un riesgo en una oportunidad de regeneración urbana.

Una iniciativa "muy humilde"

El arquitecto José Antonio Aguado, profesor en la Escuela de Arquitectura de la UCLM y portavoz del equipo, ha recogido el premio y ha reconocido tras la ceremonia que no lo esperaban. "Competíamos con proyectos magníficos, desarrollados además con muchísimos medios. El nuestro es muy humilde. Apenas disponíamos de 300 euros por metro cuadrado", ha señalado.

Aguado ha subrayado que la clave del proyecto no está solo en la seguridad estructural, sino en el valor añadido que genera. "Tradicionalmente, este problema se resolvía simplemente rellenando las cuevas con hormigón, una solución cara y sin retorno. Aquí, en cambio, no solo estabilizamos, sino que además descubrimos un nuevo espacio, seguro, económico y con posibilidades de otros usos futuros", ha dicho.

La forma de los pilares, ha explicado, no es decorativa, sino fruto de un análisis estructural detallado. "No es un capricho formal. Es la forma más eficiente que hemos encontrado, la que mejor funciona estructuralmente y, además, la que permite ahorrar más material. Como teníamos un presupuesto muy limitado, no nos quedaba más opción que pensar mucho cada solución. Ese ha sido nuestro lema en este trabajo".

Solución elegante y acertada

El jurado ha destacado la "elegante y acertada solución estructural" del proyecto y cómo el espacio generado "trasciende al que se encontró", defendiendo que "ser arquitecto implica una doble fidelidad: a la disciplina y a la belleza".

Elena Guijarro, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha y vicepresidenta segunda del CSCAE, ha celebrado que este premio demuestra que "los arquitectos no solo diseñamos, sino que también somos profesionales competentes en el cálculo estructural y la solución de problemas complejos". "Castilla-La Mancha demuestra que desde lo local se puede innovar, liderar y resolver problemas reales con inteligencia técnica y sensibilidad territorial", ha añadido.

Este proyecto, que ya sirve de modelo para otras localidades con cuevas similares, es también el eje de la exposición itinerante "Bajo Tomelloso: recuperación de las cuevas-areneros", que divulga su metodología y valor patrimonial.