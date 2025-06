Un pueblo de Ciudad Real pide convertir la N-430 en autovía tras 50 muertes: "Les debería dar vergüenza"

Los vecinos de la Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) se han sumado a la manifestación convocada este martes que urge al Ministerio de Transportes la conversión de la carretera N-430 en la autovía A-43.

La protesta ha sido convocada mayoritariamente por varios municipios de la provincia de Badajoz por donde discurre esta vía, donde han fallecido medio centenar de personas en los últimos diez años.

Conductores, agricultores, políticos y ciudadanos han recorrido un tramo de la N-430 a su paso por Santa Amalia (Badajoz) al grito de "no más muertes", "no son baches, son socavones" o "no es un capricho, es necesidad".

La alcaldesa de la Puebla de Don Rodrigo, María Luisa López Álvarez, ha subrayado la peligrosidad de un tramo donde "el firme no está bien y hay muchos puntos negros".

El portavoz de la Plataforma N-430 y alcalde del municipio badajocense Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, ha lamentado que, tras el reciente fallecimiento de un matrimonio en dicha carretera, a los responsables de tráfico "les debería dar vergüenza, no se puede perder ni una vida más".

El diputado 'popular' autonómico Manuel Lozano ha pedido la actuación inmediata de Transportes porque "todo el trazado de este a oeste peninsular es autovía, salvo el tramo de Torrefresneda a Ciudad Real".

Reunión con Transportes

Las entidades municipales convocantes han solicitado al ministerio una reunión para concretar una respuesta y establecer los plazos de la conversión en autovía.

Si la respuesta es negativa, han advertido que cortarán el tráfico de la N-430 y se concentrarán en Madrid para que "toda España" se entere de que su reivindicación es "prioritaria y urgente".