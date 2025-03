María Montes, concejal de Ciudad Real que ha denunciado a su acosador: "Cada día cambio de calle para no encontrarme con él"

"Solo quiero poder salir tranquila a la calle. Pasear con mi hijo o mis amigas sin que me persigan o me griten". Este es el deseo que lanza María Montes, la concejal del PSOE de Ciudad Real que por segunda vez ha denunciado a un hombre por acosarla, esta vez en un supermercado de la capital.

Montes, que además es secretaria general de Juventudes Socialistas en la provincia de Ciudad Real, ha contado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM cómo vivió este capítulo "desagradable y complicado" que se saldó con la detención de esta persona.

Todo ocurrió el viernes en un establecimiento de Ciudad Real capital cuando se encontraba realizando la compra. "En uno de los pasillos, me encontré a este hombre y empezó a lanzarme improperios", relata. En este momento, llamó a la Policía y se dirigió hacia la primera dependienta que vio, "una trabajadora que estaba cortando jamón" para pedirle que "el vigilante tuviese localizada a esta persona porque en enero ya la había denunciado por acoso".

En ese momento, Montes asegura que la actitud del hombre fue acercarse a ella y decrile que "no me preocupara, que no se iba a ir", como así ocurrió. "Salí fuera del establecimiento a esperar a la Policía y mientras, él siguió haciendo su compra. Cuando terminó, se acercó a mí y yo intenté alejarme. Así varias veces hasta que terminé arrinconada en un kiosko y él pegado a mí", señala.

La situación fue tan "surrealista y desagradable" que cuando llegaron los policías, "me preguntaron quién me estaba acosando y les tuvo que decir que era la persona que estaba a mi lado". Durante esos minutos hasta que se produjo la detención, María Montes asegura que el hombre "continuó con su retahíla de improperios y diciendo a los agentes que él no estaba haciendo nada malo".

Segunda denuncia

Esta denuncia es la que segunda que María Montes interpone contra este presunto acosador en pocas semanas. La primera tuvo lugar en el mes de enero, cuando salía de la sede de su partido acompañada de algunos familiares y su hijo de un año. "Empezó a decir que las sedes del PSOE eran unos puticlubs y que yo estaba saliendo de una de ella", recuerda María Montes, que en aquel momento también llamó a la policía, denunció a este hombre y "como en esta segunda denuncia, pedí una orden de alejamiento".

No obstante, sitúa el germen de esta situación en noviembre de 2023, coincidiendo con la tramitación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. "Un grupo de personas, cuyo cabecilla es este hombre, empezó a manifestarse en la puerta de la sede y a hostigar a concejales y simpatizantes", explica. Ya entonces, recuerda cómo "la portavoz del grupo municipal interpuso una denuncia".

Sin embargo, esta situación más allá de normalizarse se ha ido agravando, sobre todo para ella. "He tenido que cambiar de rutinas cada vez que salgo a la calle. Voy con mi móvil operativo hablando con algún familiar o algún amigo, y si me tengo que ir por una calle, cambio de rut para evitar encontrarme con él".

Por eso, confía en que "esta situación pare" y poder volver a llevar "una vida tranquila" sin tener que pisar la calle con temor.