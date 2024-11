Tensión entre los socios de gobierno en Ciudad Real: Vox exige al PP "bajar los humos" si quiere tener presupuestos

Momento de tensión entre los socios de gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Ricardo Chamorro, teniente de alcalde y portavoz de Vox, ha reprochado al PP su actitud durante la negociación de los presupuestos municipales de 2025. Este martes, en un mensaje de voz remitido a los medios de comunicación, ha criticado a Guillermo Arroyo, portavoz municipal y concejal del PP, por haberse "extralimitado" en sus funciones al hacer unas declaraciones que, según el dirigente de Vox, no representaban al equipo de gobierno en conjunto.

Este lunes, Arroyo fue preguntado en rueda de prensa sobre la negociación presupuestaria y confirmó que PP y Vox habían mantenido una reunión la semana pasada para estudiar el borrador de las cuentas públicas. Según anunció el portavoz, "la gran mayoría de las peticiones que hace nuestro socio de gobierno serán atendidas", aunque señaló que "la única piedra en el camino" podría ser una eventual "imposición desde Madrid" que complicase el entendimiento.

Horas más tarde, Chamorro ha lamentado que Arroyo actuase como "portavoz del Partido Popular", en lugar de como representante del gobierno de coalición formado por ambas formaciones, y ha acusado a los 'populares' de no ser conscientes de que gobiernan "gracias a Vox". Así, ha advertido que el presupuesto municipal de Ciudad Real "no saldrá si no hay un acuerdo y consenso" entre ambos partidos.

Criterio propio

Chamorro ha defendido que Vox no está "para pedir nada", sino para negociar unas cuentas consensuadas, y ha rechazado la afirmación de Arroyo de que las imposiciones desde Madrid podrían suponer un obstáculo. "Nosotros tenemos criterio propio, pero estamos en un proyecto nacional con el mismo criterio en Ciudad Real, Barcelona o Bilbao", ha recalcado. Asimismo, ha instado al PP a "bajar un poquito los humos" y trabajar como "un equipo de gobierno con sus socios".

Las diferencias entre ambos partidos en Ciudad Real se producen en un momento delicado para las relaciones entre PP y Vox en otros puntos de España. La semana pasada, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), expulsó a los concejales de Vox del equipo de gobierno tras votar en contra de los presupuestos municipales. La ruptura se produjo después de que los populares rectificasen su decisión de eliminar ayudas a ONG que atienden a inmigrantes, algo que Vox consideró inaceptable.

En Ciudad Real, el alcalde Francisco Cañizares (PP) aún no se ha pronunciado sobre esta polémica. Sin embargo, las declaraciones cruzadas evidencian que la negociación de los presupuestos, tal y como ocurriese el año pasado, volverán a ser un desafío para la estabilidad de la coalición.