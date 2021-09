Se hartan y toman el helipuerto de Almadén por la "ruleta rusa" que sufren

Las plataformas Forzados y de Sanidad de Almadén han tomado de manera simbólica el helipuerto de la localidad para exigir que se permita su uso por la noche y evitar la "ruleta rusa" que se produce ahora cuando hay una emergencia.

Miembros de ambas plataformas escenificaron una fotografía en esta instalación que el Sescam tiene en el centro de salud para "visibilizar la necesidad de iluminación nocturna que permita dar un servicio esencial a la población durante la noche," al tiempo que emplazan a la ciudadanía a que asista a la concentración que han convocado el 5 de octubre a las 20:00 horas.

"La ciudadanía de Almadén lleva más de trece años esperando la implementación de la helisuperficie nocturna y se hace un llamado enérgico a todas las administraciones. Si es por la noche, no hay helicóptero", han denunciado.

Al parecer, el problema radica en iluminar una torre de alta tensión que hay en las inmediaciones del helipuerto, porque "durante la noche la torre de alta tensión y su cableado suponen un obstáculo para las maniobras del helicóptero".

"Durante los trece años que lleva presente esta reivindicación, hemos oído numerosas conjeturas sobre el problema y su posible solución, pero solo una certeza: nuestro helipuerto no se puede utilizar por la noche. Esto deja patente una vez más el abandono y la desidia para con la Comarca de Almadén. Y las graves consecuencias para sus vecinos: No iluminar el helipuerto, nos condena a quizá no sobrevivir cuando llega la oscuridad", han lamentado.

