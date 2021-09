Las "colas del hambre" enfrentan al PP con Cs y PSOE en Ciudad Real

El Grupo Municipal Popular de Ciudad Real ha criticado que el equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento esté aceptando como normal la imagen diaria de las colas del hambre en la Plaza de Santiago, en la puerta de las Hermanas de la Cruz, y le ha recriminado su pasividad y su falta de responsabilidad ante esta dramática situación social.

Así lo ha indicado la concejala Aurora Galisteo, quien ha explicado en nota de prensa que, a través de varias entidades y asociaciones, han conocido la noticia de que la despensa de las Hermanas de la Cruz está casi vacía. en ese sentido, ha criticado al equipo de Gobierno socialista de Eva Masías por no ser capaz de derivar recursos a esta institución, reconocida y muy querida por toda la ciudad, que diariamente atiende a las personas más desfavorecidas de Ciudad Real que están en una situación de vulnerabilidad agravada por la crisis económica derivada del Covid-19.

“Una labor que necesita de un apoyo económico por parte del Ayuntamiento y no únicamente de particulares, asociaciones, entidades, empresas, y sobre todo, de las hermandades y cofradías de Semana Santa, siempre dispuestas a ayudar y que durante todo el año colaboran con las Hermanas de la Cruz para que puedan continuar con su labor de apoyo y acompañamiento a los más débiles”, ha reiterado la edil popular.

Galisteo ha subrayado que es incomprensible que el Gobierno municipal del PSOE de Eva Masías no tenga una mínima sensibilidad con las Hermanas de la Cruz, y ha reiterado que es inexplicable que un Ayuntamiento que presume de unas cuentas saneadas, con un presupuesto de 73.000.000 de euros, no destine ni un solo céntimo de euro a esta congregación religiosa.

“Esta realidad demuestra que el Ejecutivo local declina cualquier responsabilidad en los propios vecinos de Ciudad Real que además de pagar sus impuestos municipales, entre otros, uno de los IBIS más altos de España, sí tienen la sensibilidad suficiente para destinar parte de sus ingresos a la labor comprometida de las Hermanas de la Cruz”, ha añadido la concejala popular.

Igualmente, ha incidido en que la imagen de las colas del hambre pone también de manifiesto que el Gobierno del PSOE y Ciudadanos sigue ignorando la crisis económica que ha generado la pandemia del Covid-19, y que gobiernan ajenos a la realidad social de Ciudad Real.

“No es admisible que la acción social del Ayuntamiento, en estos momentos, se limite a dar ayudas individualizadas”, ha añadido Galisteo quien ha querido poner en valor el trabajo que realizan los trabajadores de los servicios sociales, una situación que contrasta con la falta de una dirección clara, de un modelo de acción social claro, por parte del Gobierno local del PSOE y Ciudadanos.

“No hay, ni antes de la pandemia ni ahora, un plan de inclusión social potente, que atienda las necesidades de las familias en riesgo de exclusión social, más aún ahora con la crisis que ha traído consigo la pandemia”, ha criticado la concejala popular quien ha lamentado que ante una situación extraordinaria como la que estamos atravesando, “este equipo de Gobierno no trabaja en origen, no trabaja con ellas y eso es bastante desalentador. No basta solo con pagar la luz o el agua, estaría bueno que eso no fuera así, hay que trabajar desde la raíz de forma coordinada, transversal, con todas las concejalías del ayuntamiento”.

Por último, desde el Grupo Municipal Popular vuelven a reiterar la necesidad de una mejor y mayor coordinación de los servicios sociales con esas entidades que están en primera línea, entre las que se encuentran las Hermanas de la Cruz.

