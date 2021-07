Isabel Rodríguez deja la Alcaldía de Puertollano para incorporarse al Gobierno de Sánchez

Isabel Rodríguez, la nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno , ha renunciado a la alcaldía de la localidad ciudadrealeña de Puertollano en un pleno urgente celebrado este domingo en el Ayuntamiento, donde ha señalado que deja la alcaldía "para servir a España, sabiendo que contribuyendo a nuestro país estaré ayudando también a nuestra ciudad”, ha asegurado, tal como informa la agencia Efe.



Rodríguez jurará o prometerá este lunes su cargo ante el rey junto al resto de nuevos ministros, tras la remodelación realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su intervención ante el pleno, Rodríguez, muy emocionada, ha asegurado que los dos años de trabajo al frente de la alcaldía han sido "muy gratificantes y también intensos”.



La hasta ahora alcaldesa de Puertollano ha tenido palabras de agradecimiento para su equipo de gobierno, del que ha dicho sentirse "muy orgullosa”, y para todos los concejales de la corporación a los que ha pedido “unidad y que sigan trabajando en defensa del interés general”.



Rodríguez ha dado las gracias a la administración local, “la más cercana a los vecinos”; a los empleados públicos y jefes de servicio, así como a su gabinete de comunicación, “un trabajo que no se ve pero que son los que me han aguantado el rostro menos amable que todos tenemos en algunas ocasiones”.

Muy respaldada

Ha asegurado haberse sentido “muy respaldada en todo este tiempo por otras administraciones públicas como la Diputación de Ciudad Real o el Gobierno de Castilla La-Mancha, que desde el minuto cero marcó a Puertollano en su agenda”.



No se ha olvidado tampoco de la ciudadanía en general, “aquellos que mostraron su confianza en mí en las urnas y también después, cuando paseando me encontraba con los vecinos que me pedían que siguiera trabajando para sacar adelante la ciudad”.



“Seguiré trabajando por todos ellos en el seno de un Gobierno que no pierde la perspectiva de la calle”, ha asegurado Rodríguez, quien también ha dado las gracias a “Pedro Sánchez por confiar en ella”.

Lo mejor de España

Durante su intervención, la nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España también se ha referido a “los proyectos en el ámbito económico que Puertollano tiene encima de la mesa y que supone un incentivo para la ciudad”.



“Puertollano es una ciudad que representa lo mejor de una España que no se rinde, demostrando nuestra mejor versión en los momentos más duros”, ha dicho Rodríguez que también ha querido “mandar un mensaje de confianza para el futuro de la ciudad”. La nueva ministra también ha pedido perdón “por los errores cometidos, porque soy humana y me equivoco”.



“Prefiero errar por acción que por omisión”, ha subrayado Rodríguez, quien ha “recordado los momentos más duros de la pandemia que asoló el mundo entero y a todos esos hombres y mujeres de Puertollano que nos dejaron a causa del virus”.



La última intervención de la hasta ahora alcaldesa ha estado marcada “por los agradecimientos en todos los ámbitos” y ha concluido dejando claro que “quiere a Puertollano y confía en su futuro”.

Por otra parte, ha dado las gracias a los funcionarios municipales y a las instituciones que han "demostrado" su compromiso con la ciudad en estos dos años. Así, ha agradecido especialmente el papel jugado por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, presente en el pleno, y del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "que marcaron a Puertollano como una prioridad en sus agendas".