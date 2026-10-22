Carmen Navarro repetirá en la candidatura del PP de Albacete al Congreso como número dos y Javier Sánchez será el tres

El PP de Castilla-La Mancha ha confirmado que Carmen Navarro repetirá en la candidatura provincial al Congreso de los Diputados. La que ahora mismo es la única diputada castellanomanchega en la Diputación Permanente de la Cámara Baja, pasará del número uno en 2023 al segundo puesto, dejando ese primer puesto a Francisco Navarro.

Junto a ellos, en la papeleta concurrirá como número tres el presidente del Partido Popular en Almansa, portavoz del grupo municipal y exalcalde del municipio, Javier Sánchez Roselló, y como número cuatro la regidora de Fuente-Álamo, Josefa Montes Marco.

Como suplentes completarán la lista al Congreso de los Diputados el alcalde de Balazote, José Antonio Simón Sotos, la presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Sofía Rivas Ortiz, el concejal en Yeste Miguel Ángel Nova Martínez, y la alcaldesa de Pétrola, Enriqueta Hoyos Cantos.

Antonio Martínez, al Senado

En la candidatura al Senado, Miriam García Navarro escala del número dos en 2023 al primer puesto.

Por detrás de la concejala en Hellín y miembro de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular figurará Antonio Martínez, quien en la última legislatura ha sido diputado nacional.

Como número tres repite puesto Pilar Rojo, quien también ha ejercido esta legislatura como parlamentaria de la Cámara Alta.

El alcalde de Liétor, Antonio García Docón, y la alcaldesa de Jorquera, Mª Pilar Medina Martínez, serán primer y segundo suplente respectivamente de Miriam García Navarro. La teniente de alcalde en Villarrobledo, Cristina García Martínez, y el primer teniente de Caudete y presidente del PP en la localidad, Moisés López Martínez, serán primer y segundo suplente de Antonio Martínez Gómez. Por último, el portavoz del grupo municipal en La Roda, Eduardo Sánchez Martínez, y la alcaldesa de Casas de Ves, Mª Isabel Martínez Gómez, serán primer y segundo suplente de Pilar Rojo.

En un comunicado, el presidente provincial del Partido Popular de Albacete, Manuel Serrano, ha destacado que se trata de “un equipo de hombres y mujeres que afrontan esta nueva etapa con responsabilidad, ilusión y el compromiso de trabajar por el presente y el futuro de Albacete”.

Serrano ha puesto en valor que "esta candidatura está formada por personas que conocen nuestra provincia, que saben cuáles son sus necesidades y que están dispuestas a trabajar con responsabilidad, cercanía y dedicación para que su voz esté presente allí donde se toman las decisiones".

“La candidatura combina experiencia, capacidad de trabajo, renovación y conocimiento de la realidad de la provincia, reuniendo perfiles que aportan distintas perspectivas y una visión compartida sobre la importancia de defender los intereses de los albaceteños en las Cortes Generales”, ha sentenciado el presidente provincial del PP.