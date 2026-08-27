Detenido un vecino de Albacete por extorsionar a un hombre que buscaba servicios sexuales: llegó a pagar 6.280 euros

Un vecino de Albacete ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto responsable de un delito de extorsión, en el marco de una investigación desarrollada en colaboración con agentes de la Policía Nacional en Valladolid.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada en dependencias de la Policía Nacional en Valladolid por un hombre que, tras contactar a través de una red social con una mujer con la intención de contratar servicios sexuales, empezó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios de una persona que se identificaba como responsable de seguridad de la mujer.

El presunto extorsionador le exigía el pago de distintas cantidades de dinero bajo amenazas de localizar el domicilio de la víctima y causarle un grave perjuicio si no satisfacía las sumas reclamadas. Como consecuencia de estas amenazas, el agraviado llegó a realizar diversos pagos y transferencias bancarias por un importe total de 6.280 euros.

Las gestiones realizadas permitieron identificar al ahora detenido como uno de los supuestos colaboradores necesarios para la consumación de la extorsión, al ser titular de una cuenta bancaria en la que la víctima llegó a ingresar 1.600 euros.

Otras ocho personas en distintos puntos de España han sido identificadas por la investigación policial como "mulas bancarias", recibiendo también transferencias del dinero de la víctima en cuentas de su titularidad, a cambio de un pequeño porcentaje.

Una vez determinada la residencia del investigado en la provincia de Albacete, los agentes realizaron las gestiones necesarias para su localización y posterior detención como presunto autor de un delito de extorsión.