Albacete construirá un centro sociocultural en la pedanía de Los Anguijes con una inversión de 861.000 euros

Acto de colocación de la primera piedra del centro sociocultural Los Anguijes, en Albacete. Ayuntamiento de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha respondido a una demanda histórica de los residentes de pedanía de Los Anguijes con la colocación de la primera piedra de su nuevo centro sociocultural, un espacio que aspira a convertirse en el corazón de la vida vecinal y que dispondrá de una inversión municipal de 861.000 euros.

El inicio de la obra "representa mucho más que un gesto simbólico, ya que es el momento exacto en el que un proyecto deja de ser una idea, un plano o un expediente administrativo para empezar a convertirse en una realidad tangible, cuando las palabras se transforman en hechos y los compromisos adquiridos comienzan a tomar forma delante de los ciudadanos".

Serrano ha asegurado que este proyecto dotará a la pedanía de un nuevo espacio moderno, accesible y polivalente donde poder celebrar sus fiestas en honor a la Virgen de la O, así como todo tipo de actividades culturales, reuniones y encuentros vecinales.

El regidor ha reconocido la labor de la pedánea, Beatriz Molina, cuya perseverancia ha resultado decisiva para hacer realidad este proyecto. Serrano ha destacado el esfuerzo de una mujer que ha defendido con determinación y firmeza la necesidad de que Los Anguijes "dispusiera de unas instalaciones a la altura de sus vecinos".

Según Serrano, el edificio ha sido concebido para convertirse en el corazón de la vida vecinal de Los Anguijes, con espacios polivalentes destinados a reuniones vecinales, actividades culturales, talleres, encuentros, celebraciones y aquellas iniciativas que fortalezcan la convivencia y la participación ciudadana.

"Detrás de cada euro invertido en este proyecto hay vecinos que necesitan un lugar digno donde reunirse, mayores que quieren seguir compartiendo experiencias, jóvenes que necesitan espacios para participar y familias que encontrarán un punto de encuentro para seguir construyendo comunidad", ha dicho el alcalde.

Según Serrano, las mejores inversiones públicas son aquellas que "mejoran la vida cotidiana de los ciudadanos y permanecen durante generaciones al servicio de quienes vienen detrás". Al respecto, se ha mostrado convencido de que este centro sociocultural supondrá una "actuación transformadora".

Mejorar las pedanías

El proyecto de Los Anguijes forma parte de una estrategia global del Ayuntamiento para mejorar las nueve pedanías de Albacete mediante "inversiones en infraestructuras, accesibilidad, pavimentación, abastecimiento, alumbrado, zonas verdes, instalaciones deportivas y espacios públicos".

Serrano ha remarcado su apuesta por "una ciudad moderna, dinámica y con capacidad para seguir creciendo, pero también una ciudad cohesionada, equilibrada y orgullosa de todo aquello que la conforma".

Para su primer edil, "Albacete no termina donde acaba el casco urbano, también son sus barrios y sus nueve pedanías que son parte esencial de nuestra identidad, historia y futuro".

El alcalde ha recordado que esta actuación se suma a otras mejoras impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos años en Los Anguijes, incluidas la renovación del acerado mediante el Plan de Empleo, la instalación de nuevos bancos, la reparación de otros existentes, la incorporación de mesas de picnic, otra de tenis de mesa y la renovación del suelo y del mobiliario del actual centro sociocultural.

Además, el Ayuntamiento emprenderá una "ambiciosa actuación de asfaltado" en este núcleo de población que afectará a la calle Mayor hasta el cruce con la calle Viñas, la calle Casa de Arriba y la plaza de España.