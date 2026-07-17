Francisco Javier Rodríguez, nuevo coronel jefe de la Base Aérea de Albacete y del Ala 14

Francisco Javier Rodríguez ha tomado posesión este viernes como nuevo coronel jefe de la Base Aérea de Albacete, jefe del Ala 14 y comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Valencia y Ciudad Real.

El acto, se ha celebrado en la plataforma de Fuerzas Aéreas de la Base Aérea de Albacete y lo ha presidido el jefe del Mando Aéreo General (MAG), Alfonso María Reyes Leis.

Ha contado con la asistencia de responsables de las diferentes instituciones, así como de la sociedad civil y militar, entre ellas el subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa, tal y como ha informado en nota de prensa la Subdelegación del Gobierno.

Durante la ceremonia, el coronel jefe Diego José Sánchez Camaño ha hecho entrega del bastón de mando al coronel jefe Francisco Javier Rodríguez, quien asume desde este momento la dirección de la Base Aérea y del Ala 14.

Albacete, orgullosa de las Fuerzas Armadas

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano ha agradecido la presencia en la ciudad del general jefe del Mando Aéreo General, Alfonso María Reyes Leis, "porque Albacete está orgullosa de las Fuerzas Armadas, y de manera especial del Ejército del Aire y del Espacio y de la Base Aérea de Los Llanos, que es un barrio más de la ciudad".

El alcalde ha destacado "la importancia militar y estratégica de la Base, que además ha sido siempre un compañero ideal para el progreso y el desarrollo de Albacete. Para reconocerlo hemos instalado un Mirage en una rotonda de la AB20, que simboliza la tradición aeronáutica de la ciudad y proclama nuestro cariño por la Base".

Manuel Serrano ha deseado suerte y acierto al nuevo coronel jefe, "porque la Base y la ciudad vuelan juntas hacia un futuro prometedor, con lazos que nos unen y que benefician mutuamente a Albacete y a su Base Aérea". También ha destacado la labor del coronel jefe saliente, Diego José Sánchez Caamaño, "un leal colaborador del Ayuntamiento junto al que entre otras cosas hemos celebrado el 50 aniversario del Ala 14", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha asistido al acto mostrando el reconocimiento y apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha al Ejército del Aire y del Espacio, así como su agradecimiento por la labor desempeñada por el coronel Sánchez Caamaño durante su etapa al frente de la Base Aérea de Albacete, al tiempo que ha trasladado, como ya hiciera en el encuentro mantenido recientemente en la Casa Perona, sus mejores deseos de éxito al coronel Rodríguez Ramos en esta nueva responsabilidad, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Décadas de colaboración

Por su lado, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, acompañado del diputado del Área Social, José González, ha asistido al acto de toma de posesión.

Cabañero ha reafirmado "el firme" respaldo institucional a una de las principales infraestructuras militares del país, poniendo de manifiesto la estrecha relación que nuestra provincia mantiene con la Base Aérea de Los Llanos y el Ala 14, "fruto de décadas de colaboración y compromiso compartido en pro del desarrollo y el progreso de este territorio".

El presidente de la Diputación ha felicitado al coronel Rodríguez Ramos, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente de una unidad "que es punta de lanza en el Ejército del Aire y del Espacio". Asimismo, ha reiterado la gratitud y reconocimiento al coronel Sánchez Caamaño por el trabajo realizado, destacando su dedicación y profesionalidad.

Además, Cabañero ha puesto en valor el papel que desempeña el Ala 14, como unidad responsable de la vigilancia y el control del espacio aéreo español, subrayando el orgullo que supone para la provincia contar con una instalación estratégica de esta relevancia nacional e internacional.

De hecho, ha incidido en que la presencia de la Base Aérea de Los Llanos y del Ala 14 constituye un importante activo para Albacete, sumando prestigio y proyección. Una realidad que, como ha señalado, trasciende el ámbito militar y genera oportunidades ligadas al conocimiento, la innovación o la cooperación, reforzando también la identidad de la provincia.