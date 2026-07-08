Abre en Albacete "uno de los centros más avanzados" en el tratamiento del alzhéimer: 3.400 m2 y hasta 100 plazas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este miércoles el nuevo Centro de Referencia de Atención a Personas con Alzhéimer y Otras Demencias de Albacete, "uno de los centros más avanzados, grandes y poderosos de toda España en la materia".

El espacio, que ha contado con una inversión superior a los 5,1 millones de euros y con el apoyo de fondos europeos, tiene una superficie construida de casi 3.400 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas y una capacidad de 100 plazas de centro de día.

Junto a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, entre otras autoridades locales y regionales, Page ha recorrido las nuevas instalaciones, que además de centro de día integran otras áreas como la de terapia, con sala de estimulación sensorial; o la de investigación, con dos oficinas para investigadores y dos salas de trabajo y ensayos.

Por su parte, García Torijano ha asegurado que se trata de "un recurso que va a ser y que es referente en Castilla-La Mancha, pero también a nivel estatal".

"Hemos querido recoger la atención, los cuidados, el acompañamiento, la sensibilidad y toda la profesionalidad posible, combinándolo también con la investigación, algo que consideramos que es fundamental", ha indicado.

Asimismo, ha puesto el foco en el hecho de que el centro permita trabajar desde varias áreas de gobierno, "como Sanidad y Bienestar Social, en recursos, lo que seguro que es al final éxito garantizado".

"Supera las expectativas"

La presidenta de la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer y otras Demencias de Albacete (AFA Albacete), Isabel Sánchez Fuenllana, ha asegurado que el edificio "ha superado todas las expectativas".

"El centro, pensado para el tratamiento no farmacológico del alzhéimer y para su investigación, será una referencia para las 57.200 personas que se estima que están afectadas por esta enfermedad en Castilla-La Mancha, de las que unas 5.000 corresponderían a Albacete capital. En el conjunto de España, la cifra de afectados puede superar el millón", ha asegurado.

Por último, ha recordado que la asociación está ultimando los actos de su 30 aniversario y ha adelantado que el Premio a la Memoria 'Mnemosine' recaerá este año en la Junta y en la Consejería de Bienestar Social.