Cierra temporalmente la vía de acceso a los Chorros del río Mundo en Riópar por su estado "altamente peligroso e inestable"

El acceso al Hueco de los Chorros, en el Nacimiento del río Mundo, dentro del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, en el término municipal de Riópar (Albacete), permanece cerrado al público desde el pasado 1 de junio por motivos de seguridad.

La Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha ha informado de esta medida, que coincide con el inicio de la campaña de prevención de incendios forestales y con el comienzo de las obras necesarias para reparar los daños ocasionados por las intensas precipitaciones registradas durante el pasado invierno en la sierra.

Según ha explicado este martes la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, el estado de la vía principal de acceso al paraje es "altamente peligroso e inestable", tal y como recoge un informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero Nacional.

Esta situación ha motivado el cierre temporal del enclave mientras se acometen los trabajos de reparación.

Seguridad de los visitantes

Desde la Red de Áreas Protegidas han señalado que la situación actual de la zona no permite garantizar la seguridad de los visitantes en caso de que se produzca un incendio forestal que afecte al enclave.

Además, han advertido de que el único acceso abierto en estos momentos no permite el paso de grandes vehículos ni que puedan cruzarse automóviles, dificultando tanto la evacuación de personas como la intervención de los servicios de emergencia.

Valero ha detallado que las abundantes lluvias registradas entre diciembre y febrero, con 958 litros acumulados cuando la media anual ronda los mil litros, han provocado deslizamientos y desprendimientos que han afectado gravemente a la infraestructura viaria.

"La situación es bastante complicada. De las dos vías de acceso que tiene el parque, la principal está extremadamente estropeada. Los desprendimientos han dejado el firme prácticamente en el aire", ha explicado la delegada.

Respecto al segundo acceso, considerado de emergencia, ha indicado que sus reducidas dimensiones dificultarían una posible evacuación en caso de necesidad.

Malestar entre el turismo

Por todo ello, la Red de Áreas Protegidas considera que actualmente no es posible organizar un operativo que garantice una evacuación segura de las personas que se encuentren en la zona ni asegurar una respuesta adecuada ante cualquier emergencia.

La delegada provincial ha reconocido el malestar que el cierre puede generar entre algunos sectores, especialmente los vinculados al turismo, al tratarse del monumento natural más visitado de Castilla-La Mancha. No obstante, ha subrayado que la prioridad es garantizar la seguridad y acometer las actuaciones necesarias para recuperar la normalidad.

En este sentido, ha avanzado que la próxima semana la Delegación Provincial mantendrá una reunión con la Junta Rectora del parque y con representantes de los sectores afectados para analizar la situación y escuchar posibles alternativas.

Las obras previstas podrían superar el medio millón de euros de inversión y prolongarse durante aproximadamente dos meses. Según ha precisado Valero, el informe técnico identifica la necesidad de intervenir en un total de 28 puntos de la vía principal.

Mientras permanezca vigente el cierre, la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha ha recordado la importancia de respetar la señalización existente, seguir las indicaciones del personal del parque natural y consultar la información oficial antes de planificar una visita al entorno del Nacimiento del río Mundo.