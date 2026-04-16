Piden la dimisión del teniente de alcalde de un pueblo de Albacete por "graves insultos" contra Pedro Sánchez

El PSOE de la provincia de Albacete ha denunciado los "graves insultos" del teniente de alcalde de Robledo, Cristian Cuerda (PP), en redes sociales contra el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Por ello, ha pedido a la dirección del Partido Popular su "expulsión".

Según detallan los socialistas, Cuerda escribió textualmente: "Hijos de puta se os queda cortos, vuestras madres seguramente fueron unas santas". Una afirmación que hizo a raíz de una noticia sobre las cuotas de los autónomos societarios.

Por ello, solicitan al presidente provincial del Partido Popular, Manuel Serrano, la desautorización inmediata de Cuerda, la apertura de expediente disciplinario y la retirada de su acta de concejal.

La vicesecretaria general II del PSOE en la provincia de Albacete, Amparo Torres, ha calificado estos insultos como "antidemócratas, irresponsables y cobardes".

"Hay comportamientos que inhabilitan a una persona para representar a la ciudadanía, para representar a su pueblo y para ocupar un puesto en una institución pública. Existe ausencia de inteligencia política, educación y buen gusto para rebatir con argumentos en lugar de con agresiones verbales", ha lamentado.

"Crispación política"

En este contexto, ha compartido el sentir de la Ejecutiva Provincial socialista al contextualizar este suceso en la "crispación política" impulsada por PP y Vox, que "se han mimetizado tanto que prácticamente son indistinguibles".

"Esto no es polarización, sino incendiar la convivencia y faltar a las instituciones democráticas, con ejemplos como los insultos de Cuerda y lo ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados", ha expresado, a la vez que ha criticado la "intolerancia y voluntad de ensordecer la conversación pública", recordando que las instituciones "son de todos y todas".