Revuelo en Albacete: Liétor cancela su famoso Encuentro de Brujas y busca arrebatar un récord Guinness a Cataluña

Por primera vez en años, miles de brujos y brujas de toda España no se reunirán en Líetor, el bonito municipio de la provincia de Albacete, tras la cancelación de la octava edición del Encuentro Nacional de Brujas de Liétor.

Esta tradición, que nada tiene que ver con Halloween, convierte a la localidad albaceteña en un auténtico "pueblo encantado" a finales de octubre. Detrás está la Asociación Cultural Las Brujas de Liétor que hace ocho años decidió poner en valor la leyenda local que decía que este lugar era un refugio de brujas.

La suspensión ha generado un enorme revuelo y una ola de reacciones en redes sociales debido al impacto turístico de este evento. En la edición pasada, congregó a más de 4.000 personas y está considerado uno de los acontecimientos más singulares del calendario cultural de Castilla-La Mancha.

Cartel compartido por la asociación anunciando la cancelación del evento. Facebook

Tras días de incertidumbre, Rocío Córcoles Romero, presidenta de la Asociación y alma máter del proyecto, ha atendido a EL ESPAÑOL para arrojar luz sobre una decisión que califica de "nada fácil". La máxima representante de la organización cultural justifica la medida por cuestiones técnicas.



"Se ha cancelado por motivos organizativos y circunstancias imprevistas que no nos permiten sacar el evento adelante con el nivel que merece. Hemos preferido ser responsables y no hacerlo sin las garantías que este evento necesita", explica.

Brujas de Liétor. Cedida

Sin embargo, lo que parecía un final trágico ha resultado ser el germen de un proyecto mucho mayor: conseguir el Récord Guinness del encuentro con más personas vestidas de brujas. "Estaríamos metidos todo el mundo, el pueblo y toda la comarca de la Sierra del Segura", subraya la presidenta.

Actualmente, el título está en manos de Sort (Cataluña), concretamente en la administración de 'La Bruja de Oro' que logró reunir a 1.607 personas. "Sería traérnoslo a Castilla-La Mancha", insiste. Rocío señala que el objetivo es convertir esta historia en un ejemplo de movilización colectiva en pro de la cultura.

Brujas en Liétor (Albacete). Cedida

No obstante, admite que, aunque el proyecto ha estado sobre la mesa, todavía hay flecos por cerrar. "Hemos estado hablando con diferentes administraciones, pero al final se ha quedado todo en el aire". Este movimiento no es un abandono, sino una expansión donde el "corazón siempre es y será Liétor".

Aunque este año la "magia" no acompañe y Liétor se quede un año sin sus escobas y aquelarres, la organización está convencida de que el sueño del Guiness puede volver a poner a su pueblo en el centro de todas las miradas cada mes de octubre.