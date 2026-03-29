Respeto y devoción en Albacete: "El Domingo de Ramos es uno de los momentos más importantes"

La ciudad de Albacete ha dado inicio este domingo a los días grandes de su Semana Santa con la tradicional Procesión de las Palmas, una de las citas más esperadas del calendario, marcada por la salida desde la Catedral del paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

El alcalde, Manuel Serrano, ha puesto en valor el Domingo de Ramos como uno de los momentos más significativos de la Semana Santa albaceteña, declarada de Interés Turístico Nacional, y ha destacado la gran expectación que genera entre los ciudadanos esta procesión.

"El Domingo de Ramos es uno de los momentos más importantes de nuestra Semana Santa", ha asegurado, al tiempo que ha subrayado el valor de esta celebración como elemento de identidad, tradición y atractivo turístico para la ciudad.

Manuel Serrano, alcalde de Albacete. Ayuntamiento de Albacete

Autoridades políticas y eclesiásticas tras la Eucaristía. Ayuntamiento de Albacete

La jornada ha comenzado con la Eucaristía celebrada en la Catedral, oficiada por el obispo de la diócesis, Ángel Román, a la que han asistido miembros de la Corporación municipal y representantes de la Junta de Cofradías.

Posteriormente, a las 12.00 horas, ha tenido lugar la salida de la Procesión de las Palmas, en la que ha procesionado el paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén, perteneciente a la Cofradía de Nuestra Señora del Mayor Dolor.

El recorrido ha discurrido por las calles Martínez Villena, Rosario, Caba, Blasco Ibáñez, Hermanos Jiménez y Arcipreste Gálvez, hasta finalizar en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima.

Serrano charlando con algunos cofrades. Ayuntamiento de Albacete

El alcalde ha agradecido a la Junta de Cofradías y Hermandades y a los cerca de 8.000 cofrades y 1.000 músicos de las 15 cofradías de la ciudad su "esfuerzo, entrega, dedicación y compromiso" para que la Semana Santa de Albacete se consolide como una de las más relevantes del calendario cultural y religioso.

Además, ha animado a la ciudadanía y a los visitantes a vivir estos días "con respeto y devoción", destacando su importancia como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Serrano ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá trabajando junto a la Junta de Cofradías para reforzar la Semana Santa como un elemento clave de la marca de ciudad y como uno de los grandes reclamos para quienes visitan Albacete en estas fechas.