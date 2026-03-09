Rosmery, la joven que se marchó de Cuba y ahora vive en Albacete: "No me fui por hambre... no podíamos hablar"

Montaje con foto de la joven cubana, una bandera de Cuba y una calle de Albacete.

Donald Trump ya ha echado el ojo a Cuba. Durante una cumbre con mandatarios conservadores celebrada el pasado sábado, el presidente de EEUU afirmó que el régimen comunista que lidera está "en sus últimos momentos de vida" y según adelantó este viernes el diario The Washington Post, planea presentar cargos federales contra funcionarios o entidades del Gobierno de Cuba.

Lejos de que Trump quiera marcarse un Venezuela en el país caribeño, la República de Cuba lleva años sumergida en una situación económica, social y ahora energética insostenible. Los apagones son cada vez más prolongados y el gobierno de Miguel Díaz-Canel es cada vez más autoritario.

Según un reciente informe de Prisoners Defenders, Cuba alcanzó un máximo histórico de 1.207 presos políticos en enero de 2026. Esta represión al que se sale del discurso comunista y la falta de pluralismo político fueron las que llevaron a Rosmery a emigrar a España y formar su nuevo hogar en Albacete.

Rosmery en uno de sus vídeos hablando sobre cómo es vivir en Albacete. TikTok

Esta joven llegó a las tierras manchegas hace poco más de dos años no por azar, ya que su hermano ya vivía en la capital albaceteña y se convirtió en su principal apoyo para empezar de cero.

Tras integrarse y convertirse en una vecina más, Rosmery ha compartido en las redes sociales la razón para la que huyó de su país natal. "No me fui de Cuba por hambre... lo hice por libertad porque no podíamos hablar", aclara en el vídeo.

Su relato quiere romper el prejuicio de extrema pobreza que rodea a sus compatriotas, "Les puedo asegurar que el 95% de los que se marchan no es porque no tengan nada que comer", subraya.

En su caso, argumenta que nunca faltó un plato en su mesa gracias al apoyo de su familia desde Estados Unidos. Al hilo, relata las barreras legales alrededor de los alimentos: "Si quería comer una carne de vaca era ilegal", recuerda.

Uno de los pasatiempos de Rosmery en la isla era la repostería, aunque tenía que ejercerlo en la clandestinidad. "Tenía que estar escondida haciendo tartas, la harina o el azúcar están prohibidos", señala.

La decisión de cruzar el Atlántico vino motivada por esa falta de libertad y prosperidad. "A veces siento miedo de expresarme aun estando aquí en Albacete. Tampoco quiero depender de que mi tía me regale nada, me lo quiero comprar yo con mi dinero", sentencia.

Además, Rosmery mira al futuro y no ve en Cuba un lugar seguro para formar una familia: "Ustedes creen que yo quiero tener un hijo en un hospital donde no hay higiene ni medicinas", reflexiona sobre la sanidad cubana que define como un sistema colapsado.

Aunque en la grabación no menciona cómo fue ese viaje de Cuba a España, lo más habitual dentro de este contexto de inmigración es hacerlo en avión vía un tercer país si no se dispone de visado directo.

Sin pensarlo encontró en Albacete un refugio de paz y seguridad. "La tranquilidad que se vive aquí es de otro nivel, sientes que nada te va a pasar", destaca emocionada.

La integración de esta joven cubana en la Nueva York de la Mancha ha sido tan natural que ya hasta ejerce de guía para otros compatriotas o migrantes que llegan: "Me siento como si esta ciudad fuera mía, les hago un tour y les explico dónde se compra bien".

Su amor por Albacete se expande hasta el fútbol. "Cuando ganó el Albacete, yo que no sé nada de fútbol, para nada, yo me sentí tan feliz", confiesa refiriéndose a la eliminación histórica del Real Madrid en el Carlos Belmonte.

Una decisión valiente le cambió la vida y aunque esa incertidumbre sigue estando presente, Rosmery tiene claro que sus raíces manchegas son cada vez más profundas. "Si es por mi decisión, jamás me iría de Albacete", concluye.