Confirmado por el Gobierno: el Parque Tecnológico de Albacete será sede de incubadoras de la Agencia Espacial Europea

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIE) ha seleccionado a Castilla-La Mancha como nueva sede de los Centros de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA-BIC). Concretamente, el centro se instalará en el Parque Científico y Tecnológico de Albacete, reforzando el papel de esta infraestructura como referente en innovación y desarrollo tecnológico.

Además de Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y País Vasco serán nuevas sedes ESA-BIC. Estos tres nuevos centros se incorporan a la red nacional de Centros de Incubación de Empresas de la ESA, que ya cuenta con sedes en Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

Esta red está cofinanciada y coordinada por el MICIU, a través de la Agencia Espacial Española (AEE), en colaboración con la propia ESA.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado que "el Gobierno de España refuerza así su apuesta sin precedentes por el sector espacial posicionando a España como un referente europeo en emprendimiento espacial y avanzando en una política industrial alineada con los retos estratégicos de Europa".

Nuevas empresas

La puesta en marcha de estos tres nuevos centros permitirá la incubación de hasta cuatro startups por sede durante un periodo de tres años, lo que supondrá la creación de un total de 36 nuevas empresas vinculadas al sector espacial.

Esta iniciativa contribuirá al fortalecimiento del tejido industrial, la generación de empleo cualificado y la transferencia de tecnología al conjunto de la economía.

Las startups incubadas contarán con un paquete integral de apoyo que incluye soporte técnico y empresarial, con un mínimo de 50 horas de asesoramiento de negocio, 20 horas de soporte técnico y 10 horas destinadas a la definición de estrategias de protección industrial o asesoramiento legal, sin coste para las empresas.

También contarán con acceso a espacios de oficina, de forma gratuita o en condiciones más ventajosas que las de mercado.

Por último, tendrán un incentivo económico y cofinanciación, con un mínimo de 60.000 euros por startup. De esta cantidad, 30.000 euros serán aportados por el MICIU, a través de la ESA, y al menos otros 30.000 euros procederán de cofinanciación local o regional.

La confirmación ha sido celebrada también por el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha calificado la designación como “muy buenas noticias” y ha destacado que Castilla-La Mancha se suma así a la red nacional de Centros de Incubación de Empresas de la ESA.

Muy buenas noticias. El @CienciaGob acaba de confirmar a Castilla-La Mancha como nueva sede ESA-BIC de España.



Nos sumamos así a los Centros de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea.



-Hilo- — Emiliano García-Page (@garciapage) March 3, 2026

Según ha detallado García-Page, el nuevo centro permitirá incubar startups durante hasta dos años y ofrecer financiación directa de entre 50.000 y 60.000 euros por empresa. Además, contará con una financiación estructural de 1.008.000 euros durante cuatro años, cofinanciados al 50% por la ESA (504.000 euros) y la Fundación del Parque Científico (504.000 euros).

El presidente autonómico ha subrayado que no se trata únicamente de impulsar startups estrictamente espaciales, sino de favorecer la transferencia tecnológica hacia sectores estratégicos como la agricultura de precisión, la gestión eficiente del agua, la transición energética, la logística avanzada o la monitorización ambiental.