Albacete y Sevilla colaborarán para la promoción turística, histórica y cultural de ambas ciudades

Los alcaldes de Albacete, Manuel Serrano, y de Sevilla, José Luis Sanz, han mantenido una reunión de trabajo para la elaboración de un protocolo de actuación que sirva para estimular la promoción turística, histórica y cultural de ambas ciudades a través de acciones conjuntas.

Ambos consistorios buscan "crear sinergias y la proyección de ambas ciudades como destinos turísticos, tomando como ámbito prioritario el V Centenario de la boda de Carlos V con Isabel de Portugal por su capacidad para poner en valor la historia asociada a cada territorio", según ha dado a conocer este lunes el Ayuntamiento de Albacete en un comunicado.

Durante el encuentro mantenido en el Consistorio sevillano, el alcalde de Albacete ha puesto en valor el interés mutuo que comparten ambos ayuntamientos a la hora de colaborar en políticas estratégicas que beneficien a los ciudadanos y generen nuevas oportunidades para las empresas del sector turístico de ambos territorios.

Serrano ha destacado la importancia que tiene la cooperación institucional como "herramienta poderosa para generar oportunidades, riqueza y empleo", y ha añadido que Isabel de Portugal es también un elemento clave de la 'Marca Albacete' y la suma de nuestras fortalezas con las de Sevilla nos permitirá diversificar nuestra oferta turística".

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha destacado que quieren "liderar una conmemoración abierta, compartida con otras ciudades como Albacete, que también formaron parte de estas nupcias que marcaron un antes y un después en la historia".

En cuanto a las posibles líneas de colaboración, han subrayado la creación de un grupo de trabajo estable formado por responsables turísticos de los ayuntamientos de Albacete y Sevilla para intercambiar información y conocimiento relativo a las iniciativas que interese promocionar, así como de un Comité de Hermanamiento en torno a la figura de Isabel de Portugal y otros canales que pongan en contacto a personas expertas sobre la cultura y la historia de los territorios en sus diferentes disciplinas.

Asimismo, van a promocionar los eventos culturales que celebre la otra ciudad, y van a constituir una Comisión de Seguimiento con al menos dos representantes de cada una de las partes firmantes.