El emotivo regreso de una abuela a Albacete después de emigrar a Argentina con 10 años: "No me olvidé nunca"

Hay historias que ponen los pelos de punta. Es el caso del último vídeo del creador de contenido argentino Román Socias, quien ha documentado el viaje de regreso de su abuela a Albacete, la ciudad que la vio nacer y que tuvo que abandonar siendo apenas una niña de 10 años.

Bajo el título "Mi abuelita vuelve a Albacete", el filme forma parte de una serie de 20 días documentando la despedida de la anciana argentina con raíces manchegas a su tierra natal: España. Barcelona y el Acueducto de las Ferreres (Tarragona) son sus paradas previas antes de entrar en la capital de la cuchillería.

"Llegamos. ¡Que alegría!", expresa la mujer con emoción mientras contempla cómo la ciudad de su infancia se ha transformado en el núcleo urbano más grande de Castilla-La Mancha.

La abuela de Román llegando a Albacete.

Pese a que algunos de sus recuerdos hayan desaparecido o cambiado, el sentimiento de esta argentina por Albacete sigue intacto: "No me olvidé nunca de ustedes", asegura al reencontrarse con varios amigos albaceteños.

La abuela de Román está decidida a mostrar a la comunidad digital de su nieto sus orígenes: "Les voy a llevar a donde fue la casa donde nací. Voy a mostrar también dónde teníamos una tienda, que no es una tienda", concluye en el vídeo.

@romansocias Mi abuelita vuelve a Albacete!!! 😍 Este es el día 4/20 de mi abuela despidiéndose de su tierra natal, España, y hoy estamos de camino a la ciudad donde nació y que tanto ama… Albacete A los 10 años tuvo que abandonar su hogar y emigrar a Argentina, y hoy vuelve a pisar su patria. Que hermoso es verla cumplir este sueño 😭

Esta historia no es un caso aislado, sino el reflejo de una generación de españoles que tuvieron que emigrar al extranjero durante la posguerra y la década de los 50.

Según datos históricos, se estima que más de 160.000 albaceteños abandonaron la provincia, entonces mayormente agrícola y bastante empobrecida, entre 1950 y 1970 hacia zonas industriales del país como Madrid, Valencia o Cataluña.

Algunos fueron más allá y vieron en Argentina una tierra de oportunidades, es más, para muchos gallegos el país albiceleste fue durante décadas la "quinta provincia". Hoy, algunos de esos emigrantes hacen el viaje inverso, aunque sea de paso, para cerrar el círculo vital en el lugar donde todo empezó.