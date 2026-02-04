El FC Barcelona elige el mismo hotel que el Real Madrid en su visita a Albacete: habitaciones dobles desde 65 €

Escudos del FC Barcelona y Real Madrid junto a una imagen del salón principal del hotel.

El Albacete Balompié se ha consagrado como el equipo revelación de esta Copa del Rey 2025/26 tras eliminar al Real Madrid en octavos y plantar cara de tú a tú al FC Barcelona en cuartos. Más allá del fútbol, lo curioso es que tanto azulgranas como merengues han elegido el mismo hotel en su visita a la ciudad de las navajas.

Se trata del Hotel Bossh Alicia, un alojamiento de cuatro estrellas inspirado en la famosa película 'Alicia en el País de las Maravillas' situado en la avenida 5ª del Polígono Industrial Campollano, como su cuartel general antes del partido​.

​Se presenta como un lugar "que combina lo clásico con lo mágico". La decoración mezcla la fantasía del filme de Disney con guiños victorianos en zonas comunes, restaurante y estancias.

Exterior del hotel Bossh Alicia en Albacete. Quehoteles.com

Mbappé, Lamine Yamal y el resto de estrellas del Real Madrid y FC Barcelona establecieron su cuartel general previo al partido copero en las 40 habitaciones de las que dispone el hotel.

Cada pieza está equipada con baño privado, aire acondicionado, escritorio y wifi gratuito. Destaca su amplitud y su buena insonorización. Asimismo, existen opciones de estancias dobles con balcón que añaden un plus de luminosidad y un pequeño espacio para tomar el aire y desconectar.

Una habitación del hotel. Hotelbosshalicia.com

Para eventos o reuniones el Hotel Bossh Alicia de Albacete dispone de varios salones, uno principal de unos 450 metros cuadrados con capacidad para más de 400 personas.

En lo relativo a precios, las habitaciones dobles de matrimonio rondan los 65 euros la noche, mientras que opciones superiores como la triple o la suite con bañera de hidromasaje se elevan hasta unos 128 euros.

Uno de los salones principales.

La estancia más exclusiva es la suite presidencial que también equipa hidromasaje, zona de estar y un diseño más cuidado. Tiene un coste en torno a los 165 euros por noche, siempre en función de la fecha y demanda.

La oferta gastronómica de este alojamiento de cuatro estrellas se articula en torno al restaurante 'Sombrero Loco'. En su comedor decorado siguiendo la misma línea temática de 'Alicia en el País de las Maravillas' se sirve desayuno bufé, menú del día entre semana y una minuta más especial durante los fines de semana.

Una cafetería, bar y terraza completan la oferta del Bossh Alicia, un hotel que Real Madrid y FC Barcelona han puesto en el centro de todas las miradas tras dos grandes noches coperas en el Carlos Belmonte.