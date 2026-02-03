El XIX Festival Internacional de Circo reunirá a artistas de 14 países en Albacete del 5 al 22 de febrero

El Teatro Circo de Albacete ha sido escenario este martes de la presentación del XIX Festival Internacional de Circo que se celebrará en la ciudad del 5 al 22 de febrero. Un evento que reunirá a unos 40 artistas de 14 países y cuatro continentes y que ya cuenta con casi el total de 15.500 entradas vendidas.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, han indicado que Japón, Estados Unidos, Taiwán, Ucrania, Italia o España son algunos de los lugares de donde proceden los artistas que participarán en esta edición.

Cabañero ha destacado que este año habrá tres galas más, un total de 22, y que el número se ha incrementado por la gran demanda de público que tiene esta cita "de excelente calidad".

"Esto es marca Albacete y la ciudad volverá a ser capital mundial del circo", ha afirmado, a la vez que ha indicado que unos 3.500 participantes llegarán desde pueblos de la provincia, en grupos organizados.

Asimismo, ha agradecido el apoyo a patrocinadores como Globalcaja, así como los micromecenas que ya tiene el Festival, este año con un 11 % más que en otra edición, superando los 90 en total.

Proyección "incalculable"

Por su parte, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha comprometido el apoyo y la ayuda del Ayuntamiento al Festival para que se siga celebrando en la ciudad por la proyección "incalculable" que le da.

El regidor ha puesto en valor la importancia que tiene para "la sociedad, así como para nuestra economía, turismo, empleo, proyección e identidad", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"El año pasado disfrutaron más de 12.000 personas del festival. Es un prestigio y un lujo para nuestra ciudad. Es un elemento que forma parte y va asociado a la 'Marca Albacete'", ha explicado, animando a disfrutar del "mayor espectáculo del mundo en el mejor escenario del mundo".

Serrano ha destacado el gran trabajo conjunto que realizan el Ayuntamiento y la Diputación a través de Cultural Albacete para ofrecer "la mejor cultura y de mayor calidad a los ciudadanos". Y ha dado las gracias a todos los que hacen posible que esta XIX edición del Festival Internacional de Circo sea una realidad en la ciudad, convencido de que nuevamente será "todo un éxito de organización, participación y público".

"Mucho trabajo"

De su lado, el director artístico del Festival Internacional de Circo, Antonio Álvarez, ha destacado que "es un espectáculo único en el mundo" y ha agradecido el apoyo de Ayuntamiento, Diputación y Junta.

"El festival tiene mucho trabajo detrás. La recompensa es el aplauso del público y pongo el foco en gestos como el de reunir a artistas de países como Ucrania, como una muestra de solidaridad con un país que sigue pasándolo mal. El público viene a ver a los mejores y aquí trabajamos para ello, algo que cada vez nos resulta más fácil", ha expresado.

Apoyo de Globalcaja

El XIX Festival Internacional de Circo cuenta con el apoyo de Globalcaja. Una colaboración para "respaldar un evento plenamente consolidado en el panorama europeo, que proyecta la ciudad como referente del circo contemporáneo y acerca propuestas artísticas de gran calidad a todos los públicos".

Como parte de su implicación, la entidad financiera premiará al público con el sorteo, en cada una de las 22 funciones, de tarjetas dotadas con 50 euros. Unos premios que podrán canjearse por entradas en espectáculos de Cultural Albacete.

"Globalcaja pone de manifiesto su apuesta por la cultura como motor de desarrollo social y económico, apoyando eventos que enriquecen la vida cultural de Albacete, dinamizan la ciudad y la sitúan en el panorama cultural nacional e internacional", ha sentenciado.