Nuevo choque político en Albacete: el PSOE habla de "matonismo político" y el PP niega cualquier insulto

PSOE y Partido Popular han tenido este martes su enésimo enganchón. Esta vez ha sido en Albacete, donde el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, José González, ha exigido una "disculpa pública e inmediata del concejal de Urbanismo, Julián Garijo, por insultar a los ediles del PSOE en el último pleno municipal".

Una acusación a la que los 'populares' han respondido afirmando que no aceptan "lecciones del político que más cobra del Ayuntamiento, 75.000 euros al año, ni de quien encubre los abusos, el acoso y la prostitución de sus jefes en Madrid, que pagan con dinero público y de la droga.

González ha expresado que "lo ocurrido en el pleno de enero no fue un calentón ni una salida de tono puntual, sino una intervención preparada y escrita que posteriormente se reprodujo incluso en una nota de prensa".

"Un claro ejemplo de matonismo político fomentado y permitido por el alcalde. Es evidente que la crítica política es legítima, pero el insulto no y no puede formar parte del debate democrático", ha expresado.

Asimismo, ha acusado a Garijo de ser un concejal "más preocupado por sus intereses en la empresa privada que por la gestión municipal" y ha cuestionado la dedicación real del responsable de Urbanismo al Ayuntamiento.

Por ello, ha indicado que, en caso de no producirse la rectificación, el alcalde debe "proceder a su cese".

El PP no acepta "lecciones"

A la acusación ha respondido la portavoz del PP local, Rosa González de la Aleja, expresando que Garijo no insultó a nadie durante su intervención en el pasado pleno. "No aceptamos lecciones del político que más cobra del Ayuntamiento, con 75.000 euros, ni de quien encubre los abusos, el acoso y la prostitución de sus jefes en Madrid que pagan con dinero público y de la droga", ha afirmado.

"El señor González es el portavoz del grupo socialista, diputado provincial del área Social y alcalde pedáneo de Tinajeros. Solo le falta ser abrillantador de campanas. Si alguien se sintió ofendido por algo será. González es el mayor sanchista después de su tío, que es el mayor encubridor de Sánchez en la ciudad", ha criticado.

Además, ha afirmado que "en lugar de exigir su cese, solicite a su tío que trabaja en Enagás que se baje su sueldo de 240.000 euros y aplique una rebaja en el recibo del gas a los propietarios de las 88 viviendas del sector 10".

"Los datos demuestran que las críticas del señor González sobre nuestra gestión en materia de vivienda se caen por su propio peso. Seguiremos trabajando para incrementar la oferta de vivienda en la ciudad de Albacete, con movilización de suelo, fomento de nuevas fórmulas habitacionales y convocatorias de subvenciones para dar respuesta a las necesidades de los albaceteños", ha sentenciado.