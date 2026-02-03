La dueña de una frutería en Albacete estalla: "¿Cómo me voy a jubilar con 700 euros? Dios mío, ¿quién vive con eso?"

Ser autónomo en España es un dolor de cabeza. Más de 3,4 millones de emprendedores forman parte de este colectivo que lucha cada día por salir airoso entre cuotas, IVA, facturas y demás impuestos.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) en Castilla-La Mancha denunció este lunes que un 60 % de los trabajadores autónomos de la región son "pobres", es decir, que más de la mitad han declarado rendimientos netos mensuales por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Buenos días, autónomos, ¿qué hacéis si os ponéis enfermos? Porque no puedo darme de baja ni cerrar el negocio". Una lapidaria reflexión que lanza Toya, dueña de una humilde frutería en la calle Rosario de Albacete, en un vídeo compartido en su perfil de TikTok.

Frutería Toya en Albacete.

Con los ojos cansados y la voz tomada, esta autónoma albaceteña confiesa que ha trabajado "hasta con cólicos nefríticos", para, de seguido, argumentar que sufre síndrome de Ménière.

Esta enfermedad crónica sin cura afecta al oído interno y produce vértigos, pérdida de audición y zumbidos debido al aumento del líquido acuoso que lubrica el sistema auditivo. Afortunadamente, mediante una dieta baja en sal, reducción de estrés y medicación se suele tratar.

"He estado tumbada en el suelo media hora, me medico y abro la tienda", afirma en la grabación que se ha convertido en un retrato colectivo de muchos autónomos. "Tenemos que ser superhéroes y mortales. Yo ya no sé qué somos", lamenta Toya.

Tras 13 años al frente de su frutería en Albacete, Toya se plantea abandonar el negocio para buscar un empleo por cuenta ajena, ya que "ahora no nos da para ahorrar".

Género que vende Toya en su frutería.

"¿Qué hago? Cierro la tienda y me pongo a trabajar en régimen general", plantea a sus seguidores. Sin embargo, considera que una profesional de su edad tiene dificultades para la contratación. "Ya nadie quiere contratar a gente de mi edad".

Pese a todo, el mayor de sus problemas no es el trabajo, sino lo que viene después: la jubilación. "¿Cómo me voy a jubilar con 700 euros? Dios mío, ¿quién vive con eso?", denuncia.

Al respecto, Germán Nieves Moreno, asesor fiscal y abogado fundador del despacho Nieves Moreno Abogados en Albacete, advirtió en una entrevista para este diario que las pensiones serán un mero complemento para los autónomos y les invitó a invertir por su cuenta.

Toya termina con una pregunta a los 3,4 millones de autónomos del país: "Decidme, ¿qué hacéis vosotros, soluciones?". En apenas minuto y medio, la dueña de esta frutería de Albacete condensa la precariedad y la incertidumbre que invaden a los emprendedores que suben la persiana de su negocio de barrio día sí y día también.